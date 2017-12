குஜராத் மற்றும் ஹிமாச்சலப் பிரதேச தேர்தல் முடிவுகள் திங்கள்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில், இரு மாநிலங்களிலும் ஆட்சியமைக்கத் தேவையான இடங்களில் பாஜக தொடர்ந்து முன்னிலையில் நீடித்து வருகிறது.

இதையடுத்து, பாஜக-வினர் பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாடி வருகின்றனர். குஜராத்தைப் பொறுத்தவரையில் 6-ஆவது முறையாக பாஜக ஆட்சியமைக்கப்போகிறது. மேலும், 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தில் ஆட்சியைக் கைப்பற்றியது.

இதன்மூலம் நாடு முழுவதிலும் பாஜக 19 மாநிலங்களில் ஆளும் கட்சியாக உயர்ந்தது. இதில் காங்கிரஸ் ஆளும் மாநிலங்கள் 4-ஆக குறைந்தது.

இந்நிலையில், இந்த தேர்தல் வெற்றி குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியதாவது:

I bow to the people of Gujarat and Himachal Pradesh for their affection and trust in BJP. I assure them that we will leave no stone unturned in furthering the development journey of these states and serve the people tirelessly.