இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் முகமது கைஃப், தனது சிறந்த ஃபீல்டிங்கிற்காக பெயர் பெற்றவர். இவர் ட்விட்டர் பக்கத்தில் தனது கணக்கை துவக்கி அதில் பதிவுகளிட்டு வருகிறார். இவரை பின்தொடர மிகப்பெரிய ரசிகர்கள் பட்டாளமும் உண்டு.

இந்நிலையில், மீண்டும் ஒருமுறை சைபர் புல்லியிங் எனப்படும் சமூக வலைதளத் தாக்குதலுக்கு கைஃப் ஆளாகியுள்ளார்.

இவர், தன்னுடைய மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடிய புகைப்படத்தை பதிவிட்டார். இதற்கு பலர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இது அவரின் இஸ்லாமிய சமூகத்துக்கு எதிரான செயல் என்று பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

Merry Christmas ! May there be love and peace. pic.twitter.com/DnZ2g7VTno