மும்பை: மும்பையில் வணிக வளாகத்தில் நேரிட்ட தீ விபத்தில் 14 பேர் பலியான சம்பவத்தில், நெஞ்சை பதறச் செய்யும் விடியோக்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மும்பையில் வணிக வளாகம் ஒன்றில் வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு நடைபெற்ற பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தின்போது ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சிக்கி 14 பேர் உயிரிழந்தனர். 50க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர்.

மும்பையில் லோயர் பரேல் பகுதியில் உள்ள கமலா மில்ஸ் வளாகத்தில் 'டிரேட் ஹவுஸ்' என்ற வணிக வளாகக் கட்டடத்தின் மேல்தளத்தில் இந்த தீ விபத்து நேரிட்டுள்ளது.

இதில் பிறந்தநாள் கொண்டாடிய குஷ்பு பன்சாரி, தீ விபத்தில் சிக்கி உயிரிழப்பதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு மிக மகிழ்ச்சியாக கேக் வெட்டி, தனது பிறந்த நாளை நண்பர்களுடன் கொண்டாடிய விடியோவும், நிகழ்ச்சி நடந்த தளத்தின் ஒரு பகுதியில் திடீரென தீப்பிடித்து மளமளவென தீப்பிடித்து எரியும் விடியோக்களும் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகிறது.

The beginning of fire at Mojo Bistro #KamlaMills #Mumbai pic.twitter.com/zLrJ9NCBbt