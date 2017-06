'இந்தியா நிர்வகிக்கும் ஜம்மு-காஷ்மீர்' என்பது அமெரிக்கா வழக்கமாகப் பயன்படுத்தும் வார்த்தைதான்

By DIN | Published on : 30th June 2017 02:26 AM | அ+அ அ- |