தில்லி மால்வியா நகர் குடியிருப்புப் பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9 மணியளவில் டாடா சஃபாரி ரக காரில் 6 பேர் கொண்ட கும்பல் வந்து இறங்கியது.

அந்த காரில் ஹரியாணா அரசாங்கத்தின் முத்திரை இடம்பெற்றிருந்தது. அவர்கள் அங்கு உள்ள ரமேஷ் சந்த் என்ற தொழிலதிபர் இல்லத்துக்குச் சென்றனர்.

அங்கு வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் என்று தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டனர். பின்னர் இல்லத்தில் இருந்தவர்கள் அனைவரின் தொலைபேசி அழைப்புகளையும் துண்டித்தனர்.

இதையடுத்து ரூ.20 கோடி பணத்துக்கு கணக்கு தாக்கல் செய்யவில்லை எனக் கூறியுள்ளனர். அதுமட்டுமல்லாமல் வீட்டில் இருந்த ரொக்கம் மற்றும் நகைகள் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்வதாகத் தெரிவித்தனர். ரூ.20 லட்சம் அபராதம் எனக் கூறி அந்தத் தொகையையும் பெற்றனர்.

இந்நிலையில், அந்தத் தொழிலதிபரின் மகள் அவர்கள் வீட்டின் அருகில் வசிக்கும் சந்ஜீவ் ராவ் என்பவரிடம் நடந்ததைக் கூறினார். சந்ஜீவ் ராவ் போலிஸ் நண்பர்கள் குழுவில் இருப்பவர். எனவே அவர் அந்தச் சிறுமியின் வீட்டுக்குச் சென்று அந்த வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளின் அடையாள அட்டையை காண்பிக்குமாறு கூறினார்.

Fake IT officers who tried to extort 'Special 26'-style from a businessman in Delhi's Malviya Nagar thrashed by public. @htTweets @htdelhi pic.twitter.com/qmwZby45Sk