45 விநாடிகளில் நடுவானில் இரு விமானங்கள் மோதவிருந்த நிலையில் அதிர்ஷ்டவசமாக பெரும் விபத்து தவிர்ப்பு!

By PTI | Published on : 02nd November 2018 11:11 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்