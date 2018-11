புதுப்பிக்கவல்ல எரிசக்தியின் கொள்திறன் 72 ஆயிரம் மெகாவாட்டாக அதிகரிப்பு: மத்திய அமைச்சர் ஆர்.கே. சிங் தகவல்

By DIN | Published on : 22nd November 2018 01:22 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்