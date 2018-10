பாகிஸ்தான் பயங்கரவாத குழுக்கள் மீது மீண்டும் நடவடிக்கை எடுக்க இந்தியா தயங்காது: ஆசியான் மாநாட்டில் நிர்மலா சீதாராமன் பேச்சு

By புது தில்லி/சிங்கப்பூர், | Published on : 21st October 2018 02:19 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்