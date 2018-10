பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறித் தாக்கியதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக இந்திய ராணுவம் நடத்திய பதில் தாக்குதல் விடியோ பதிவு திங்கள்கிழமை வெளியிடப்பட்டது.

அக்டோபர் 23-ஆம் தேதி பாகிஸ்தான் ராணுவம் இந்திய எல்லையில் அத்துமீறி நுழைந்து தாக்குதல் சம்பவம் நடத்தியது. இதற்கு பதிலடி தரும் விதமாக இந்திய ராணுவம் நடத்திய பதிலடி சம்பவத்தின் விடியோ தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

#WATCH: Pakistan army administrative HQ targeted along LoC near Poonch by Indian Army in retaliation to Pakistan’s mortar shelling of Poonch and Jhallas on October 23 pic.twitter.com/o0C6UJQqcr