புது தில்லி: பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பான ஒரு இடமாக பேஸ்புக்கை மாற்றுவது தொடர்பாக அந்நிறுவன அதிகாரிகளை மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேபாட்டுத் துறை அமைச்சர் மேனகா காந்தி சந்தித்துப் பேசியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கூறியுள்ளதாவது:

பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிராக பாலியல் சீண்டல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் எவ்வாறு இணைய வெளிகளை தவறாகப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பது குறித்து, ஆன்டிஜன் டேவிஸ் & அங்கிதா தாஸ் தலைமையிலான பேஸ்புக் நிறுவன அதிகாரிகள் குழுவுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தினேன்.

Taking into account how cyber platforms are increasingly being misused by perpetrators to harass & abuse women & children for voyeuristic pleasures, I held a meeting with #Facebook officials headed by Ms. Antigone Davis and Ms. Ankhi Das, today. pic.twitter.com/6XyEoJY8Et