மறைந்த முன்னாள் பிரதமா் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயின் குடும்ப உறுப்பினா்களை பிரதமா் நரேந்திர மோடி திங்கள்கிழமை சந்தித்துப் பேசினாா்.

தில்லியில் உள்ள வாஜ்பாயின் இல்லத்துக்கு சென்று, அவரது குடும்ப உறுப்பினா்களை மோடி சந்தித்துப் பேசினாா். வாஜ்பாய் குடும்ப உறுப்பினா்களுடன் தாம் சோ்ந்து எடுத்து கொண்ட புகைப்படத்தையும், இந்த சந்திப்புத் தொடா்பாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.

Spent time with the family of beloved Atal Ji at their residence. pic.twitter.com/juvBJM9L8a