கன்னியாகுமரியில் இருந்து 60 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டிருந்தது ஓகி புயல். தென் தமிழகம் மற்றும் கேரள மாநிலத்தின் தெற்கு பகுதிகளை சூறையாடிய படியே லட்சத் தீவு நோக்கி நகர்ந்தது. கடலில் இருந்தபடியே தென் தமிழகத்தையும் தெற்கு கேரளத்தையும் ஆட்டிப்படைத்த ஓகி புயல் ஏராளமான பொருட்சேதத்தையும் உயிர்ச்சேதத்தையும் ஏற்படுத்தியது.

கரையை கடக்காமல் கடலில் இருந்தபடியே தென் தமிழகத்தையும் தெற்கு கேரளத்தையும் ஆட்டிப்படைத்த ஓகி புயல் தற்போது லட்சத்தீவின் மினிகாய் பகுதிக்கு 80 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டிருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதனால் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை மைய இயக்குனர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் தமிழகத்தின் இதர பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளிலும் மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வுமையம் தெரிவித்துள்ளது.

தற்போது லட்சத்தீவின் மினிகாய் பகுதிக்கு 80 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டிருக்கும் இந்த ஓகிப் புயலால் லட்சத்தீவின் கடல் பகுதி எப்படி உள்ளது என தெரியுமா..







