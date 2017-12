நாடு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் 2ஜி முறைகேடு வழக்கின் தீர்ப்பு தேதி அறிவிப்பு: டிச.21-ல் தீர்ப்பு

