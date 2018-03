காவிரித் தீர்ப்பு - 6 தமிழ்நாடு கர்நாடகா மாநிலங்களுக்கு உள்நாட்டு மற்றும் தொழில்துறை நோக்கங்களுக்காக நீர் ஒதுக்கீடு சம்மந்தமாகக் கண்ட முடிவுகள்

(Findings on issues of Water allocation for Domestic and Industrial purposes of State of Tamilnadu and Karnataka)



தமிழ்நாட்டில் உள்நாட்டு மற்றும் தொழில்துறை நோக்கங்களுக்காக நீர் ஒதுக்கீடு

X.7 Water allocation for Domestic and Industrial purposes in Tamil Nadu

388. தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகாவில் உள்ள உள்நாட்டு மற்றும் தொழில்துறை நோக்கங்களுக்கான தண்ணீர் தேவை கணக்கீடு மற்றும் ஒதுக்கீடு தொடர்பாக, நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற மக்கள்தொகை தனிநபர் தேவைகளை தீர்ப்பதில், தீர்ப்பாயத்தினால் குறிப்பிடப்பட்ட மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட சூத்திரங்களுடன் நாங்கள் உடன்பட்டுள்ளோம்.

நீர் பாசனம், சக்தி, உள்நாட்டு மற்றும் நகராட்சி நீர் வழங்கல், தொழில்துறை பயன்பாடு போன்ற பல்வேறு தலைப்புகளின் பயன்பாட்டின் உண்மையான சதவீதத்தைப் பொறுத்து, காவிரி உண்மை கண்டறியும் குழுவின் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, உண்மையில் உள்நாட்டு பயன்பாட்டிற்கு 20% நீரும், தொழிற்பாட்டு பயன்பாட்டிற்கு 2.5% மட்டுமே திறம்பட பயன்படுத்தப்படலாம், மீதமுள்ளவை மீண்டும் ஆதாரத்திற்கே அதாவது, ஆற்றின் அல்லது அதன் கிளை அல்லது நீர்த்தேக்கத்திற்கு , சேமிப்பு மற்றும் கால்வாய் போன்றவற்றிற்கு திரும்பச் சென்றுவிடும்.

கர்நாடகா மாநிலம் உள்நாட்டு மற்றும் தொழில்துறை நோக்கங்களுக்காக நீர் ஒதுக்கீடு

X.8 Water allocation for Domestic and Industrial purposes of State of Karnataka

389. கர்நாடகா மாநிலத்தின் கோரிக்கையைப் பொறுத்தவரை, உள்நாட்டு தேவைகளுக்காக நீர் ஒதுக்கீட்டை அளவிடும் போது, இந்த தீர்ப்பாயம் பெங்களூரு நகரத்தின் 1/3 பகுதி மட்டுமே ஆற்றின் கரையில் என்பதால் , அதன் தண்ணீர் பங்கை கடுமையாக குறைத்துள்ளது.



அந்த வழக்கின் அறிக்கையில், கர்நாடகம் உள்நாட்டு மற்றும் தொழில்துறை பயன்பாட்டிற்கான நீர் தேவையை பின்வருமாறு பதிவு செய்துள்ளது:-

பெங்களூரு நீர் வழங்கல் 30 TMC

நகர்ப்புற நீர் வழங்கல் (பெங்களூர் தவிர) 10 TMC

கிராமப்புற நீர் வழங்கல் 6 TMC

தொழில்துறை பயன்படுத்தும் நீர் 4 TMC

மேலும், பாசனத்திற்கான அதன் கோரிக்கையான - 408 TMC யுடன் மற்றும் மின் திட்டங்கள் (நீர்த்தேக்கம் இழப்புக்கள் 6 TMC மற்றும் தெர்மல் பவர் திட்டம் - 1 TMC) - மொத்தம் 465 TMC-யும் சேர்த்து கர்நாடகா, பெங்களூரு நகரத்திற்கு மட்டும் 30 TMC தண்ணீர் கேட்டுள்ளது.

தீர்ப்பாயம், முதலில், 50% கணிசமான குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற பகுதிகளில் காணப்படும் நிலத்தடி நீர் ஆதாரங்களான கிணறு மற்றும் குழாய் கிணறுகளில் இருந்து எடுப்பதாக ஊகிக்கப்படுகிறது. மாநிலங்கள் 2000 மற்றும் 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான மக்கள்தொகையின்படி குடிநீர் தேவைக்காக, பொதுவான வடிவத்தில் ஒரு திட்டம் தேவைப்பட்ட போதிலும், தீர்ப்பாயம் 2011 ஆம் ஆண்டின் குடிநீர் தேவைகளை மதிப்பீட்டின் படியே முடிவு செய்தது.

கிடைக்கும் தகவலின் அடிப்படையில், பெங்களூரு நகரத்தின் 1/3 பகுதி மட்டுமே காவேரி படுகையில் அமைந்துள்ளது என வாதங்களில் வலியுறுத்தப்பட்டது. எனவே, பெங்களூரு குடிநீர் தேவையை கருத்தில் கொள்ளும் போது காவேரி படுகைக்குள் உள்ள பகுதிக்கு மட்டும் கணக்கில் கொள்ளப்பட்டது. ஏற்கனவே இருக்கும் மற்றும் தொடரும் 1990 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் குடிநீர் திட்டங்கள் பெங்களூரு நகரத்திற்கான 14.52 TMC யும், 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான அதன் திட்டத்தின்படி அது 30 TMC யும் என கர்நாடகா கூறியுள்ளது.

2011 ஆம் ஆண்டின் நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற மக்கள் தொகை அடிப்படையில் நீர் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய, கர்நாடகா காவேரி பகுதியில் இருக்கும், மாவட்ட வாரியான 1981-1991 ஆண்டின் கணக்கெடுப்பை வைத்து, சதவிகிதம் வளர்ச்சி விகிதத்தைக் காவிரி நீர் வழங்கல் தீர்ப்பாயம் எடுத்துக் கொண்டது.

பெங்களூரு நகரத்தை பொறுத்தவரை தற்போது இருக்கின்ற மற்றும் தொடர் குடிநீர் திட்டங்களுக்கான ஜூன் 1990 ஆண்டில் நீர்த்தேவை 14.52 TMC ஆக இருந்தது மேலும் 2025 ம் ஆண்டிற்கான அதன் திட்டத்தில் பெங்களூரு நகரத்திற்கான தேவை 30 TMC என எதிர்நோக்க வேண்டியதாக கர்நாடகா கூறியுள்ளது. தமிழ்நாட்டினரால் வழங்கப்பட்ட 2011 கணக்கெடுப்பு அறிக்கையில், பெங்களூரு நகரின் மக்கள்தொகை கணிப்பு குறித்தும் கவனிக்கப்பட்டது.

390. தீர்ப்பாயம் தண்ணீர் தேவை நகர்ப்புற மக்களுக்கு 8.70 TMC எனவும் கிராமப்புற மக்களுக்கு 8.52 TMC எனவும் அளவிட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற மக்களுக்கு மொத்த குடிநீர் தேவை 17.22 TMC (8.70 TMC + 8.52 TMC) ஆக கணக்கிட்டது.

50 சதவீத குடிநீர் தேவை நிலத்தடி நீரிலும் மீதமுள்ள 50 சதவீத குடிநீர் மேற்பரப்பில் இருந்தும் பெற்றுக் கொள்வதாக கருதப்பட்டது. இதனால், நுகர்வோர் பயன்பாட்டிற்கு 8.75 TMC மேற்பரப்பு நீர் மூலம் எடுக்கப்படுகிறது. இது கால்நடைகளுக்கான 1.75 TMC உட்பட மக்களுக்கு 20% மொத்தம் (20% 8.75 TMC) ஆகும்

390. நகர்ப்புற மக்களின் நீரின் தேவை 8.70 TMC அதே போல் கிராமப்புற மக்கள் 8.52 TMC ஆகவும், 50% அதன் நிலத்தடி நீரில் நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற பகுதிகளில் கிணறு மற்றும் குழாய் கிணறுகளின் மூலம் பெறப்படுகிறது, என்ற தீர்ப்பாயத்தின் அனுமானத்திற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. எங்கள் பார்வையில், இதை ஏற்கவும் முடியாது மற்றும் நிலைத்திருக்கவும் முடியாது.

தவிர, பெங்களூரு நகரத்தின் சூழலில், 1/3 மட்டுமே காவிரிப்படுகையில் அமைந்துள்ளது, குறிப்பாக இடம் மற்றும் நேரத்திலான மக்கள்தொகை வளர்ச்சி மற்றும் எழுச்சியின் பார்வையில், தீர்ப்பாயத்தின் அணுகுமுறைகள் ஆராய்ச்சிக்குரியவை. ஒரு படுகை மற்றும் அதன் நன்மை பயக்கும் பயன்கள் பற்றிய கருத்து என்பது பொதுவாக அமைந்துள்ள தளங்கள் மற்றும் அதன் மக்கள் தொகையை அடையாளம் காண வேண்டும். இருப்பினும், இத்தகைய பயன்பாட்டிற்கான ஒதுக்கீட்டு கொள்கைகள் மற்றும் நியாயமான சமமான பங்கின் கருத்து தன் முழு சமூகத்தின் சமூக மற்றும் பொருளாதார தேவைகளை பார்க்க வேண்டும்.

ஒரு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஆற்றுப் பகுதியின் நன்மைகள் பயன்பாட்டின் போது பிராந்திய அல்லது புவியியல் எல்லைகளை எப்போதும் கண்டிப்பாகக் கையாள முடியாது.

வடிகால் மாநிலத்தின் மீது ஒரு அதிகப்படியான வளைந்து கொடுக்கும் நெகிழ்த்தன்மை மற்றும் அணுகுமுறையை நியாயப்படுத்தவும் அந்த கடுமை நிலைமையிலிருந்து மீண்டு வருவது பற்றி சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது. ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையில் பெங்களூரு நகரம்,படிப்படியாக அதிநவீன பல்நோக்கு, துடிப்பான மற்றும் அறிவார்ந்த சிறப்பான வளர்ச்சி குறிப்பாக தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வர்த்தக வளத்தில் இன்று வளர்ந்து வருகிறது என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும், இது சமகால முக்கியத்துவத்தின் நரம்பு மையமாக மாறியுள்ளது அதன் மக்கள்தொகை அதிகரித்து வருவதால், குடிமை வசதிகள். அதிகரித்து வரும் கோரிக்கையை பதிவுசெய்கிறது. அதன் தனித்துவமான பண்புகளை கருத்தில் கொண்டு, மாநிலத்தில் உள்ள மற்ற நகரங்களோடு மட்டும் அல்லாமல்,அதற்கு அப்பால். அது பல வழிகளில் ஒப்பிடத்தக்கது

நடைமுறையில் உள்ள சூழ்நிலைகளில், மக்களின் குடிநீர் மற்றும் பிற உள்நாட்டு நோக்கங்களுக்கான தேவைகள் மட்டுமே கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் எனவே, ஆற்றின் கரை அமைப்பை பொறுத்து கணக்கில் கொள்வது நியாயமற்றது.

குறிப்பாக உள்நாட்டு தேவைகளுக்காக நீர் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்போது ஒரு நீட்டிக்கத்தக்க அமைப்பு கொண்ட பெங்களூரு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நகரத்திலிருந்துது, மக்கள் தினசரி செயல்களுக்கு தேவைகளை நோக்கங்களுக்காக தனித்தனியாக பிரித்துப் பார்க்க முடியாது. மக்களின் குடிநீர்த்தேவையை பொறுத்து ஒரு செயற்கையான எல்லைக்கோட்டை ஏற்றுக்கொள்ளமுடியாது.

பெங்களூரு நகரம் அடைந்த உலகளாவிய வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு மேலும் சமமான விகிதாச்சாரத்தின் கோட்பாட்டையும் மனித தேவைகளை அமுல்படுத்துவதற்கான அடித்தளத்தின் சிறப்பு அம்சங்கங்களை நாங்கள் கணக்கில் வைத்திருக்கிறோம்.

391. இந்த சூழ்நிலையில், தேசிய நீர் கொள்கைகளின் படி, குடிநீர் தேவை முன்னுரிமை வரிசையில்,மற்ற தேவைகளுக்கு மேல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் போதுமான குடிநீர் வசதிகளை நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும், மற்றும் குடிநீர் ஒரு முதன்மை கருத்தாக இருக்க வேண்டும். அதுவும் மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளின் குடிநீர் தேவை முதல் கட்டமாக இருக்க வேண்டும். பெர்லின் விதிகளின் 14 வது பிரிவின்படி “முதலில் நாடுகள் ஒரு நியாயமான பயன்பாட்டை தீர்மானிக்க, மனித குடிநீர் தேவைக்கு தண்ணீர் ஒதுக்குவது இன்றியமையாதது என அறிவுறுத்தியுள்ளது.



392. மேலே கூறப்பட்டபடி, உண்மைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் தீர்ப்பாயத்தின் அணுகுமுறையை அங்கீகரிக்க முடியாது. குடிநீர் மற்றும் உள்நாட்டு நோக்கங்களுக்காக நீர் ஒதுக்கீடு செய்யும் பொழுது பெங்களூருவின் முழு நகரமும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

குறிப்பிடத்தக்க வகையில், 1990 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் கணக்குபடி கர்நாடகா பெங்களூருக்கான தற்போதுள்ள நீர் திட்டங்களுக்கு 6.52 TMC மற்றும் நடப்பு குடிநீர் திட்டங்களுக்கு 8.00 டி.எம்.சி மொத்தம் 14.52 TMC தண்ணீரைக் கோரியது. 2025 ம் ஆண்டு திட்டப்படி நகருக்கு 30 TMC தண்ணீரை குடிநீர் வேண்டும் எனக் கோரியது.

வருங்கால வளர்ச்சியைக் கருத்தில் கொண்டு, 2011 ஆம் ஆண்டில், தீர்ப்பாயத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது போல், பெங்களூரு நகரத்திற்கான குடிநீர் தேவைக்காக கர்நாடகாவின் கோரிக்கை கிட்டத்தட்ட 24 TMC இருக்கும்.

மாநிலத்தில் நகர்ப்புற மக்களுக்கு 8.70 TMC என தீர்ப்பாயம் எந்த அடிப்படையிலும் இல்லாமல், கணக்கிட்டது. கிராமப்புற மக்களுக்கான தண்ணீர் தேவை 8.52 TMC என்பதையும் எந்த அடிப்படையும் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டது. கர்நாடகா தன் அறிக்கையில் கோரிய 46 TMC உடன் ஒப்பிடுகையில் நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற மக்களுக்கான குடிநீர் மற்றும் உள்நாட்டு நீர்த்தேவையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அளவு 32.5 TMC என்பதை 33 TMC ஆக முழுமை செய்யப்பட்டது.

50% குடிநீர் தேவை நிலத்தடி நீரால் தீர்க்கப்படுகிறது என்ற அனுமானத்தை நிராகரித்து,கர்நாடகா மாநிலத்தின் நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற மக்களுக்கு குடிநீர் தேவை எங்கள் மதிப்பீட்டில், 33 TMC என்பது பாதுகாப்பாகவும் ஏற்கத்தக்க கணக்கீடாக இருக்கும். நுகரும் சதவீதத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம், 20% கர்நாடகாவிற்கு தண்ணீர் வழங்கப்பட வேண்டும். இந்த அளவீடு தீர்ப்பாயத்தால் வழங்கப்பட்ட 1.75 TMC க்கு பதிலாக 6.5 TMC ஆக இருக்கும், அதாவது 4.75 TMC அதிகரித்துள்ளது.

393. பெங்களூரு நகரத்தின் சூழலில், நதிக் கரையின் கருப்பொருளின் எல்லைகளில் இருந்து நியாயப்படுத்தப்பட்டது மட்டுமல்லாமல், 1987 ஆம் ஆண்டின் தேசிய நீர் கொள்கை, கணிசமான வகையில்,தண்ணீரை தட்டுப்பாடு பகுதிகளுக்கு ஒரு நதிக் கரையிலிருந்து இன்னொரு நதிக்கு இடமாற்றங்கள் செய்து நீர் வழங்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறது.

அதோடு, பெங்களூரு நகரம் போன்ற ஒரு தகுதியுள்ள விஷயத்திலும், மாநிலங்களுக்கிடையே நியாயமான மற்றும் சமமான பங்கு அத்துடன் தேசியக் கொள்கைகளிலும் வளத்திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு இது மிகவும் கவனத்துடன் வலியுறுத்துகிறது.

பொதுப்பணித்துறை மூத்த பொறியாளர் A.வீரப்பன் “பெங்களூரு நகரின் குடிநீர்த் தேவையைக் கருத்தில் எடுத்துக்கொண்ட உச்ச நீதிமன்றம், காவிரியாற்றால் பலனடையும் தமிழ்நாட்டின் பெருநகரங்களான ஈரோடு, சேலம், திருச்சி, தஞ்சாவூர் ஆகிய மாநகரங்களின் தண்ணீர்த் தேவையைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. தமிழகத்தின் நிலத்தடி நீரைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்ட நீதிமன்றம், கர்நாடகா மாநிலத்தின் நிலத்தடி நீரைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. காவிரி நடுவர் மன்றத் தீர்ப்பு அறிக்கையின்படி, 1990-ம் ஆண்டில் பெங்களூரு மாநகரப் பகுதியில் மட்டும் நிலத்தடி நீர் இருப்பு 16 டி.எம்.சி. அதில் 5 டி.எம்.சி அளவுதான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது” என்கிறார்.