'நாடாளுமன்ற அமளியால் அரசியல்வாதிகள் மீது மக்கள் நம்பிக்கை இழப்பார்கள் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு கூறியிருப்பது சரியா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

Published on : 21st March 2018