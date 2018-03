'தேர்தல்களில் மின்னணு வாக்குப் பதிவு முறையைக் கைவிடுத்து, மீண்டும் வாக்குச் சீட்டு முறையைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கருத்து சரியா?' என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

By DIN | Published on : 28th March 2018 01:32 AM | அ+அ அ- |