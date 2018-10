ஓர் அமைச்சர் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டதாலேயே அவர் பதவி விலக வேண்டியதில்லை. விசாரணை நடத்தப்பட்டாலே போதும் என்கிற கருத்து ஏற்புடையதா? என்ற கேள்விக்கு வாசகர்களிடமிருந்து வந்த கருத்துகளில் சில...

By DIN | Published on : 24th October 2018 02:23 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்