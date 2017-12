இந்திய கிரிக்கெட் பிரபலம் விராட் கோலியும் அவருடைய காதலியும் பிரபல பாலிவுட் நடிகையுமான அனுஷ்கா சர்மாவும் இத்தாலியில் திருமணம் செய்துகொண்டார்கள். இத்தகவலை இருவரும் சமூகவலைத்தளம் வழியாகப் பகிர்ந்துகொண்டார்கள். மேலும் திருமணப் புகைப்படங்களையும் வெளியிட்டுள்ளார்கள்.

நெருங்கிய உறவினர்களும் நண்பர்களும் திருமணத்தில் கலந்துகொண்டார்கள். ஹிந்து முறைப்படி திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது. டிசம்பர் 21 அன்று தில்லியில் உறவினர்களுக்கான வரவேற்பு நடைபெறவுள்ளது. டிசம்பர் 26 அன்று மும்பையில் திரைத்துறையினர் மற்றும் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் உள்ள நண்பர்களுக்கான வரவேற்பு நடைபெறவுள்ளது.

கோலி - அனுஷ்கா சர்மாவின் திருமணப் புகைப்படங்களும் காணொளிகளும் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியாகியுள்ளன. அதன் தொகுப்பு:

Virat perfect kohli singing at his own wedding function will melt your hearts #VirushkaKiShadi pic.twitter.com/NW8kGmmWiz

This is so beautiful :') she comes in on her own song and virat is in awe looking at her #VirushkaWedding pic.twitter.com/yZW3oYv6Rq