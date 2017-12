மொகாலி: மொகாலி ஒருநாள் போட்டிக்கான பயிற்சியின் பொழுது தோனிக்கும், ஹர்திக் பாண்ட்யாவும் இடையே நடைபெற்ற சுவாரஸ்ய ஓட்டப்பந்தயம் குறித்த விடியோவை பிசிசிஐ தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இலங்கை கிரிக்கெட் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. தர்மசாலாவில் நடந்த முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில் இலங்கை அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்நிலையில் இரு அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒரு நாள் போட்டி பஞ்சாப் மாநிலம் மொகாலியில் புதன்கிழமை நடந்து வருகிறது.

இந்த போட்டிக்காக செவ்வாய்க்கிழமை அன்று நடைபெற்ற வலைப்பயிற்சியின் பொழுது இந்திய அணி. விக்கெட் கீப்பரான தோனிக்கும், அணியின் இளைய ஆல் ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்ட்யாவுக்கும் இடையே விளையாட்டாக ஒரு 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயம் நடந்தது.

மெதுவாக ஆரம்பித்து பின்னர் இருவரும் இலக்கு நோக்கி விரையும் அந்த விடியோவில், இறுதியில் தோனி வெற்றி பெறுகிறார்.

சமீப காலங்களில் தோனியின் உடற்திறன், விளையாடும் தகுதி குறித்தெல்லாம் விமர்சகர்கள் தொடர்ந்து கேள்வியெழுப்பிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில், அவர்களுக்கு பதில் சொல்லும் விதமாக இந்த விடியோ அமைந்துள்ளது எனலாம். முக்கியமாக தோனி இளைஞரான பாண்ட்யாவை விட 12 வயது மூத்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

விடியோ:

A quick 100 metre dash between @msdhoni and @hardikpandya7. Any guesses on who won it in the end? #TeamIndia #INDvSL pic.twitter.com/HpboL6VFa6