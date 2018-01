தென் ஆப்பிரிக்கா சுற்றுப்பயணம் செய்துள்ள இந்திய அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் பங்கேற்று விளையாடி வருகிறது.

கேப் டௌனில் நடந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் வேகப்பந்துவீச்சு பெரும்பங்கு வகித்தது. இரு அணியைச் சேர்ந்த வேகப்பந்துவீச்சாளர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டு எதிரணி விக்கெட்டுகளை மளமளவென வீழ்த்தினர்.

இருப்பினும் இந்த டெஸ்ட் போட்டியில் சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்த தென் ஆப்பிரிக்கா 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்று நடப்பு தொடரில் 1-0 என முன்னிலைப் பெற்றது.

இதையடுத்து இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 2-ஆவது டெஸ்ட் போட்டி செஞ்சூரியனில் சனிக்கிழமை தொடங்கி நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தீவிர வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

தென் ஆப்பிரிக்க அணியைப் பொறுத்தவரையில் இதிலும் வெற்றிபெற்று தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் களமிறங்குகிறது. இந்திய அணி வெற்றிபெற வேண்டிய கட்டாயத்துடன் களமிறங்குகிறது.

Just for fun - when @ashwinravi99 decided to bowl seam instead of spin #SAvIND pic.twitter.com/7bsCpndNkk