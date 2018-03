நம்பமுடியாத அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இந்திய அணிக்கு வெற்றி தேடித்தந்த தினேஷ் கார்த்திக்கை கிரிக்கெட் பிரபலங்கள் பாராட்டியுள்ளார்கள்.

நிடாஹஸ் கோப்பை முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா வங்கதேசத்தை 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனது.

இந்தியா, இலங்கை, வங்கதேச அணிகள் பங்கேற்ற முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் போட்டி இலங்கையில் நடைபெற்றது. இத்தொடரின் இறுதி ஆட்டத்துக்கு இந்தியா-வங்கதேசம் அணிகள் முன்னேறின. கொழும்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நடைபெற்ற இறுதி ஆட்டத்தில் முதலில் பேட் செய்த வங்கதேசம் 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 166 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து ஆடிய இந்தியா 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட் இழப்புக்கு 168 ரன்கள் எடுத்து வென்றது.

ரோஹித் சர்மா ரன்கள் குவித்தும் தோல்வியை தழுவும் நிலைக்கு சென்றது இந்திய அணி. எனினும், அணியின் விக்கெட் கீப்பர் தினேஷ் கார்த்திக் அதிரடியாக ஆடி அணியை "த்ரில்' வெற்றி பெறச் செய்தார்.

இதையடுத்து கிரிக்கெட் பிரபலங்கள் பலரும் தினேஷ் கார்த்திக்குக்குப் பாராட்டு தெரிவித்து ட்விட்டரில் வெளியிட்ட பதிவுகள்:

My brotherman!

Unbelievable hitting under pressure. More power to you @DineshKarthik.

Love you brother... Well played! pic.twitter.com/JJaeZmWABj — hardik pandya (@hardikpandya7) March 19, 2018

Amazing victory by #TeamIndia. Superb batting by @DineshKarthik. A great knock by @ImRo45 to set the platform.



What a finish to a final!!#NidahasTrophy2018 #INDvsBAN pic.twitter.com/ZYDl6jzVWl — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 18, 2018

When first news in the morning is of India’s victory, you know the day is going to be great. Congrats @DineshKarthik. Six over covers, when 5 runs were needed to win the match! Amazing Many congratulations Team India for winning the #NidahasTrophy2018 @bcci #INDvsBAN — Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) March 19, 2018

What a game! What a final! What a player! @DineshKarthik you beauty! That was a great shot under pressure to finish things off! Hats off #INDvBAN pic.twitter.com/fxPH8OPRPJ — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) March 18, 2018

Incredible knock from @DineshKarthik under pressure — VVS Laxman (@VVSLaxman281) March 18, 2018