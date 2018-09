ஜார்க்கண்ட் - ராஜஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான விஜய் ஹசாரே போட்டி சென்னையில் நேற்று நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது. 10-வது ஓவரின் கடைசிப் பந்தில்தான் முதல் விக்கெட் விழுந்தது. அதன் பிறகு விக்கெட் மழைதான். அதிலும் முதல் 8 விக்கெட்டுகளையும் இடக்கை சுழற்பந்துவீச்சாளர் ஷபாஸ் நதீம் வீழ்த்தி அசத்தினார். 8-3-9-8 என்று ஒருகட்டத்தில் நதீம் பந்துவீச்சின் நிலைமை இருந்தது. இதனால் அவர் மீதமுள்ள 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி 10 விக்கெட்டுகளுடன் மகத்தான சாதனை படைப்பாரா என்கிற ஆவல் ஏற்பட்டது. ஆனால் கடைசி இரு விக்கெட்டுகளை அனுகுல் ராய் வீழ்த்தினார்.

10 ஓவர்கள் வீசி 4 மெயிடன்களுடன் 10 ரன்கள் மட்டும் கொடுத்து 8 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி உலக சாதனை படைத்தார் நதீம். இந்த எளிதான இலக்கை ஜார்க்கண்ட் அணி, 3 விக்கெட் இழப்புகளுடன் 14.3 ஓவர்களில் 76 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. லோம்ரோர், சேதன் பிஸ்ட், தில்லான் ஆகியோரின் விக்கெட்டுகளை அடுத்தடுத்து வீழ்த்தி ஹாட்ரிக் சாதனையையும் நிகழ்த்தினார். 8 விக்கெட்டுகளில் 5 விக்கெட்டுகளை ஸ்டம்புகளை வீழ்த்தி எடுத்துள்ளார்.

நதீமின் 8/10 என்பது லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் சிறந்த பந்துவீச்சாகும். 50 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் சமிந்தா வாஸ், மைக்கேல் ஹோல்டிங், டெரெக் அண்டர்வுட், நதீம் ஆகியோர் 8 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் 8 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஒரே வீரர், வாஸ் மட்டுமே.

இந்திய ஏ அணியில் தொடர்ந்து இடம்பிடித்து சிறப்பாக விளையாடி வரும் நதீம், இதற்குப் பிறகு இந்திய அணியிலும் இடம்பிடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட் போட்டியில் சிறந்த பந்துவீச்சு

8/10 ஷபாஸ் நதீம் (ஜார்கண்ட் vs ராஜஸ்தான்)

8/15 ராகுல் சங்வி (தில்லி vs ஹிமாசல் பிரதேசம்)

8/19 சமிந்தா வாஸ் (இலங்கை vs ஜிம்பாப்வே)

இந்தப் பந்துவீச்சின் விடியோவை பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ளது. மிகவும் சுமாரான ஒளிப்பதிவில் இருந்தாலும் முக்கியமான நிகழ்வைத் தவறவிட்டாமல் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளது பிசிசிஐ. இதனால் உலக சாதனைப் பந்துவீச்சின் விடியோவைக் காண ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்துள்ளது.