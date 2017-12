சென்னை: முதல்வர் மற்றும் துணை முதல்வர் இருவரையும் ஆண்மையற்றவர்கள் என்று விமர்சித்திருந்த துக்ளக் ஆசிரியர் 'ஆடிட்டர்' குருமூர்த்தியை, 'ஆண்மையற்ற குருமூர்த்திதான் அதைப் பற்றியெல்லாம் பேசுவார்' என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் முடிந்த ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக தோல்வி அடைந்தது. அதன் எதிரொலியாக அதிமுக உயர் மட்டக் குழு கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. அதன் முடிவில் வெற்றிவேல், புகழேந்தி மற்றும் சி.ஆர்.சரஸ்வதி உள்ளிட்ட டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளர்களான சிலர் நீக்கப்பட்டனர்.

இந்த முடிவை துக்ளக் ஆசிரியர் 'ஆடிட்டர்' குருமூர்த்தி தன்னுடைய டிவிட்டர் பக்கத்தில் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார். அவர் தன்னுடைய பதிவில், 'ஆர்.கே.நகர் தொகுதி தேர்தலில் அடைந்த அதிர்ச்சி தோல்விக்குப் பிறகு, ஆறு மாதங்களுக்குப் பின் தினகரன் ஆதரவாளர்கள் மீது நடவடிக்கை. இந்த இரு தலைவர்களும் ஆண்மையற்றவர்கள்' என்று விமர்சித்திருந்தார்.

These weakmen took action after almost six months.. impotent leaders... After shock RK Nagar poll defeat, AIADMK cracks whip against nine Dhinakaran men - Times of India https://t.co/l6PPLhpYHb via @timesofindia