சென்னை: தமிழ்நாடு அங்கீகாரமற்ற வீட்டுமனைகள் ஒழுங்கு முறை விதி -2017, விதி 3 இன்படி அனுமதியற்ற மனைப்பிரிவினை முறைப்படுத்துவதற்கான காலக்கெடு (Cut-off date for considering regularisation of unapproved plots and layouts) நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

o 2.01.02016-க்கு முன்னர் மனைகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

o 2.01.016 அல்லது அதற்கு முன்னர் பதிவுத் துறையின் வழியாக விற்கப்பட்ட (ம) விற்கப்படாத மனைகள் அனைத்தும் (ம) உட்பிரிவு செய்யப்பட்ட மனைகள் அனைத்தும் முறைப்படுத்துவதற்கு தகுதியானதாகும்.

o மனையின் உரிமையாளர் அல்லது ஒப்பந்தகாரர் மனையிடத்திற்கான விற்பனை பத்திரம் அல்லது ஒப்பந்த பத்திரம் தேவைப்படும்.

o பொது அதிகாரம் (ம) ஒப்பந்த பத்திரம் மனை விற்பனை செய்வதற்கு அத்தாட்சியாக எடுத்துக் கொள்ள இயலாது.

விண்ணபிக்கக் கடைசி நாள் is 03-11- 2017

Link: http://www.tnlayoutreg.in/Home.aspx

C.P.சரவணன், வழக்கறிஞர்

தொடர்புக்கு - 9840052475