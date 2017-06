இலங்கைச் சிறையில் 28 தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்கக் கோரி பிரதமருக்கு முதல்வர் பழனிசாமி கடிதம்

By DIN | Published on : 25th June 2017 03:30 AM | அ+அ அ- |