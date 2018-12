நிலக்கோட்டை அருகே மதுபானம் குடித்த 2 பேர் இறந்த சம்பவம்: விஷம் கலந்த மதுபானக் கடை மேற்பார்வையாளர் உள்பட 6 பேர் கைது

By திண்டுக்கல் | Published on : 07th December 2018 07:38 AM | அ+அ அ- | தினமணியை இன்ஸ்டாகிராமில் தொடர இங்கே சொடுக்கவும்