தினமணி நாளிதழும், நெய்வேலி புத்தகக் கண்காட்சிக் குழுவும் இணைந்து நடத்திய குறும்படப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களின் விவரம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடலூர் மாவட்டம், நெய்வேலியில் என்எல்சி இந்தியா நிறுவனம் சார்பில் புத்தகக் கண்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதையொட்டி, தினமணி நாளிதழ், நெய்வேலி புத்தகக் கண்காட்சிக் குழு இணைந்து சிறுகதை, கட்டுரை மற்றும் குறும்படப் போட்டிகளை நடத்தின. இதில் சிறுகதை, கட்டுரைப் போட்டிகளுக்கான முடிவுகள் ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டன. இந் நிலையில், குறும்படப் போட்டிக்கான முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தப் போட்டிக்காக தமிழகம் மட்டுமன்றி கர்நாடகம், கேரள மாநிலங்களில் இருந்தும், மலேசியா, கனடா, இலங்கை உள்ளிட்ட வெளி நாடுகளில் இருந்தும் 169 குறும்படங்கள் வந்திருந்தன.

இதில் சென்னையைச் சேர்ந்த விஷ்ணு பாஸ்கரன் இயக்கிய

'FIRST DAY FIRST SHOW' என்ற குறும்படம் முதல் பரிசுக்குத் தேர்வு பெற்றது. திருவில்லிபுத்தூரைச் சேர்ந்த ஸ்டாலின் காளிதாஸ் இயக்கிய நரைத்தடம்', சென்னையைச் சேர்ந்த மதன் ஜகன்னாதன் இயக்கிய நி..ச..ரி ச..' குறும்படங்கள் முறையே 2, 3-ஆம் பரிசுகளுக்கு தேர்வு பெற்றன.

சிறப்புப் பரிசு பெறும் கலைஞர்கள் (அடைப்புக்குள் குறும்படத்தின் பெயர்):

சிறந்த இயக்குநர்: விஜய் பிரபு (ஏஞ்சலினா).

சிறந்த நடிகர்: பிரதான ஆண் கதாபாத்திரம் (12 & 21).

சிறந்த நடிகைகள்: 2 பேர் தேர்வு (அன்னை தெரசா என்னும் பேரழகி, வேம்பா).

சிறந்த கதைக்கரு: இயக்குநர் பி.எஸ்.பார்த்தி (யாதுமானவள்).

சிறந்த ஒளிப்பதிவு: மறைமெய்' குறும்படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர்.

சிறந்த படத் தொகுப்பு: டிசம்பர் 5, 6.

சிறந்த குழந்தை நட்சத்திரம்: 2 பேர் தேர்வு (குப்பைக்காரன், கற்றலின் யோகம்).

சிறப்புப் பரிசு பெறும் குறும்படங்கள்: மணிமாறன்(நெய்தல்), செல்வி சாருலதா (கதையின் நாயகி), இலா(விளையாட்டு பொம்மை), அனு சத்யா (நான்காம் விதி), இம்மானுவேல் (சமவெளி), அருண் பிரசாத் (அவள்).

கேடயம், சான்றிதழ் பெறும் படைப்பாளிகள்: இயக்குநர்கள் குமரேசன் (ரிபீட்... ரிவீட்), செந்தில் அருண்குமார் (THE BOY) நவீன் கார்த்திக் (அய்யய்யோ).

சான்றிதழ் பெறும் படைப்பாளிகள்: இயக்குநர்கள் லஜுகா கோபால சிங்கம் (தலைமுறை மாற்றம்), பாலமுருகன் (THE BELL),, ஜோயல் (குயின், தேவதை), சாலினி சார்லஸ் (ரணம்), சதீஷ் சேகர் (தீது).

இந்தப் போட்டிக்கு நெய்வேலி மண்ணின் படைப்பாளிகள் 30-க்கும் மேற்பட்டோர் தங்களது படைப்புகளை அனுப்பியுள்ளனர். அவர்கள் அனைவருக்கும் கேடயம், சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட உள்ளன. குறும்படப் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு, புத்தகக் கண்காட்சியில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 5) நடைபெறும் நிகழ்வில் முதன்மை விருந்தினராகப் பங்கேற்கும் திரைப்பட இயக்குநர் பி.லெனின் பரிசுகளை வழங்குகிறார்.

சிறுகதை, கட்டுரைப் போட்டிகளில் வென்றவர்களுக்கு இன்று பரிசளிப்பு

தினமணி - நெய்வேலி புத்தகக் கண்காட்சிக் குழு இணைந்து மாநில அளவில் நடத்திய சிறுகதை, கட்டுரைப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு புதன்கிழமை (ஜூலை 4)பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. நிகழ்ச்சிக்கு என்எல்சி இந்தியா நிறுவன முதன்மைப் பொது மேலாளர் ஆர்.மோகன் தலைமை வகிக்கிறார். நிகழ்ச்சியில் முதன்மை விருந்தினராக தினமணி' ஆசிரியர் கி.வைத்தியநாதன் கலந்துகொண்டு சிறுகதை, கட்டுரைப் போட்டியில் வென்றவர்களுக்கு பரிசுகள், சான்றிதழ்களை வழங்குகிறார்.