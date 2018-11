சென்னை: கஜா புயல் இன்று இரவு கரையை கடக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் புயலை எதிர்கொள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் போர்க்கால அடிப்படையில் செய்யப்பட்டுள்ளது.

முன்னெச்சரிக்கையாக தமிழகத்தில் 6 மாவட்டப் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டு, பொதுமக்களுக்கும் சில அறிவுறுத்தல்கள் தரப்பட்டுள்ளன.

இந்த புயல் கரையை கடக்கும் போது கடலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் பலத்த காற்று வீசக் கூடும். கன மழை பெய்யும்.

கஜா புயல் தொடர்பாக அறிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்திகள் இங்கே உடனுக்குடன்..

பகல் 17.35 : திருவாரூர் பகுதிகளில் லேசான காற்று, தூறல் மழை தற்போதுதான் தொடங்கியிருக்கும் நிலையில், வானிலை மோசமடைய வாய்ப்பிருப்பதாக தகவல்.

பகல் 17.34: திருவாரூர் மத்தியப் பல்கலைக்கழகத்தில் நாளை நடைபெறவிருந்த தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு

பகல் 17.29 : கஜா புயல் காரணமாக கன மழை பெய்தால் 24 மணி நேரமும் சிறு அணைகளைக் கண்காணிக்க மத்திய நீர்வளத்துறை தமிழக அரசுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.



பகல் 16.33 : சென்னை மெரீனா கடற்கரைக்குள் பொதுமக்கள் நுழையத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே உள்ளே இருப்பவர்களையும் காவல்துறையினர் வெளியேற்றி வருகின்றனர்.

பகல் 16.05: பொதுமக்கள் யாரும் வேடிக்கைப் பார்க்கவோ, செல்ஃபி எடுக்கவோ கடற்கரைக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்று பேரிடர் மேலாண்மை அறிவுறுத்தல்

பகல் 15.06: தமிழகம் முழுவதும் 936 அவசர கால ஊர்திகள், 405 ஆம்புலன்ஸ்கள், 41 இரு சக்கர வாகனங்கள் தயார் நிலையில்.

பேருந்துகளை இயக்கத் தடை

பகல் 15.06: கஜா புயல் கரையை கடக்கும் போது காற்று பலமாக வீசும் என்பதால் பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காக இன்று மாலை 6 மணி முதல் நாளை காலை 6 மணி வரை அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகளை இயக்க வேண்டாம் என்று போக்குவரத்துத் துறைக்கு வருவாய்த் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

பகல் 01.55: கடலூரில் 9 மற்றும் நாகையில் 10 ஆம் எண் புயல் எச்சரிகை கூண்டு

கஜா புயல் இன்று இரவு கரையைக் கடக்க உள்ள நிலையில், கடலூரில் 9 ஆம் எண் எச்சரிக்கை கூண்டு மற்றும் நாகையில் 10 ஆம் எண் புயல் எச்சரிகை கூண்டு ஏற்ப்பட்டுள்ளது.

அதேசமயம் பாமபனில் 8 மற்றும் புதுச்சேரியிலும் 9 ஆம் எண் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது

துறைமுகம் இருக்கும் பகுதி வழியாக புயல் கரையைக் கடக்கும் என்பதற்கும், உச்சபட்ச எச்சரிக்கை நிலை என்பதற்கும் அடையாளமாக 10-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்படுவது வழக்கமாகும்.



பகல் 01.40 : கஜா புயல்: 6 மாவட்டங்களில் 20 செ.மீ.க்கு மேல் மழை பெய்ய வாய்ப்பு

நாகை அருகே கஜா புயல் கரையைக் கடக்கும் போது, கடலூர், நாகை, திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் 20 செ.மீ.க்கு மேல் மழை பெய்யும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

4 மணிக்குள் வீடு திரும்ப அறிவுறுத்தல்

பகல் 01.05 : நாகை, கடலூர் உள்ளிட்ட புயல் பாதிப்பு ஏற்படக் கூடிய மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு தமிழக அரசு சில அறிவுறுத்தல்களை அனுப்பியுள்ளது. அதில் அரசு மற்றும் தனியார் ஊழியர்களை 4 மணிக்குள் வீட்டுக்கு அனுப்புமாறும், பொதுமக்கள் யாரும் கடற்கரைக்குச் செல்ல வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள பணியாளர்கள் 3 மணிக்குள் வீட்டுக்குச் செல்லுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.



பகல் 12.30 : இன்று இரவு 8 - 11 மணிக்குள் கடலூர் - பாம்பன் இடையே கஜா புயல் கரையைக் கடக்கும் என்று மாநில அவசர கட்டுப்பாட்டு மையத்துக்கு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் அனுப்பியுள்ளது. முன்னதாக இன்று இரவு 11.30 மணிக்கு கரையை கடக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது.

பகல் 12.20 : இது சென்னைக்கான புயலோ, மழையோ இல்லை.. நமக்கானது இன்னும் 3 நாட்களில்!



கஜா புயல் குறித்த முன்னறிவிப்புகளும், முன்னெச்சரிக்கைகளும் நமக்கானது கிடையாது. இதன் மூலம் கிடைக்கும் மழை சென்னைக்கு கூடுதல் போனஸ்தான் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கூறியுள்ளார்.

இன்று மாலை கரையை கடக்கும், இன்று இரவு கரையை கடக்கும் என்று செய்திகளைப் பார்க்கும் சென்னைவாசிகள், எங்கே மழையையேக் காணோம் என்று வானத்தை ஊற்றுப் பார்த்து சூரிய வெளிச்சம் கண்ணைக் கூசும் போது, வானிலை முன்னறிவிப்புகளை கிண்டல் செய்து கொண்டிருக்கலாம்.

ஆனால், இந்த புயல் சின்னமோ, மழையோ சென்னைக்கானது கிடையாது என்றும், இன்னும் 3 நாட்களில் சென்னைக்கான மழை வரவிருப்பதாகவும் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கூறியுள்ளார்.

இரவு 11.30 மணியளவில் கரையைக் கடக்கும் கஜா புயல்: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்

வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள கஜா புயல் இன்று இரவு 11.30 மணியளவில் கரையைக் கடக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.



இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் கூறியதாவது, வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள கஜா புயல் சென்னை, நாகையிலிருந்து 300 கி.மீ தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ளது. 14 கி.மீ. வேகத்தில் இருந்த கஜா புயலின் வேகம் தற்போது மணிக்கு 18 கி.மீ.ஆக அதிகரித்துள்ளது.

கடலூர் துறைமுகத்தின் இன்று காலைய நிலவரம்..



A calm #Cuddalore port on Thursday morning . Not a single boat ventured into the sea due to #GajaCyclone. The port authorities hoisted the third warning flag. ⁦⁦@NewIndianXpress⁩. pic.twitter.com/GCX25AmCdy