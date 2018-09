பாஜக தலைமையிலான அரசு பொறுப்பேற்று 4 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டன. 2019ல் மக்களவைத் தேர்தலை எதிர்கொள்ளவிருக்கும் நிலையில் பல்வேறு சில சவால்களும் பாஜக முன் நிற்கிறது.

இந்த நிலையில், தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த மாணவி ஒருவர் கனடாவில் படித்துவிட்டு தாய்நாட்டுக்குத் திரும்பும் நிலையில், விமான நிலையத்தில் பாஜகவுக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பினார் என்ற புகாரின் அடிப்படையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அவரது ஜாமீன் மனு மீது விசாரணை நடத்தப்பட்டு இன்று பிற்பகலில் தீர்ப்பளிக்கப்பட உள்ளது.

தமிழக பாஜகவின் தலைவர் தமிழிசையுடன் தகராறில் ஈடுபட்டதாக அளித்த புகாரில் அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்த கைது நடவடிக்கைக்கு எதிராக சமூக வலைத்தளங்களில் கடுமையான விமரிசனங்கள் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இயக்குநர் பாரதிராஜாவும், பொதுவாழ்வுக்கு வந்துவிட்டால் விமரிசனங்களை தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றும், தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் அவரது மனதை பாதித்திருக்க வேண்டும், வேதனையில், உரிமையில் அவர் தமிழிசைக்கு எதிராகக் குரல் கொடுத்திருக்கிறார். அவளை சமாதானப்படுத்தி, விளக்கம் கொடுத்திருக்க வேண்டும். அதைத் தவிர்த்து கைது செய்திருப்பது அநாகரிகமான விஷயம். அவரை விடுதலை செய்ய வேண்டும். இல்லையென்றால் வரலாறு உங்களை மன்னிக்காது என்று கூறியுள்ளார்.

இதே கருத்தையே மு.க. ஸ்டாலினும் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழிசையின் நடவடிக்கைக்கு சமூக வலைத்தளங்களில் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கும் பொதுமக்கள், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஒரு டிவிட்டர் பதிவை இணைத்துள்ளனர்.

அதாவது, மத்திய அரசு மீதான விமரிசனங்களை நான் வரவேற்கிறேன். விமரிசனங்கள்தான் ஜனநாயகத்தை பலமாக்கும் என்று பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார்.



I want this Government to be criticised. Criticism makes democracy strong: PM @narendramodi