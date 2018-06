கண்டது

(தேனி மாவட்டம் வடுகப்பட்டியில் ஒரு திருமண வாழ்த்துப் பேனரை வைத்திருந்தவர்களின் பெயர்)

டேஞ்சர் பாய்ஸ்

இரா.ரெங்கசாமி, வடுகப்பட்டி.

(நாகர்கோவில் - கோட்டாறு சந்திப்பில் உள்ள ஓர் இட்லிக் கடையின் பெயர்)

எம்.ஜி.ஆர். இட்லிக் கடை



ஆர்.கே. லிங்கேசன், மேலகிருஷ்ணன்புதூர்.





(சென்னை - பட்டாபிராம் சாலையில் நின்று கொண்டிருந்த ஒரு வேனின் பின்புறத்தில்)

உங்களை மதிப்பவர்களிடம் தாழ்ந்து பேசணும்.

உங்களை மிதிப்பவர்களிடம் வாழ்ந்து பேசணும்.

எஸ்.வடிவு, அம்பத்தூர்.

(திருவண்ணாமலை பெரியார் சிலை அருகில் உள்ள தேநீர்க் கடையில்)



LOVE ALL

HELP ALL

SERVE ALL



டி.கிருஷ்ணமூர்த்தி, திருவண்ணாமலை.

கேட்டது

(நெய்வேலி கடைவீதியில் இருவர்)



""டேய்... கடுமையான பல் வலிடா...''

""கொஞ்சம் கொய்யா இலை எடுத்து, புதினாவோடு சேர்த்து, காய வைச்சு, கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து அரைச்சு, தூளா எடுத்து..''

""பல்லில் வைக்கணுமா?''

""தேவையில்லை. இவையெல்லாம் செய்யுறதுக்குள்ளே உனக்கு பல்லே இல்லாமல் போயிடும். பேசாம பல் டாக்டர் கிட்ட போ...''

கி.ரவிக்குமார், நெய்வேலி.



(வேலூர் - டோல்கேட் உழவர் சந்தையில் இரு பெண்கள்)

""ஏன்டி நீ காய்கறி வாங்க வந்திருக்கே... உன் வீட்டுக்காரர்தானே வருவார்?''

""அந்தக் கொடுமையை ஏன் கேக்குற? அவருக்கு அடிபட்டதாலே நடக்க முடியலை. எல்லா வேலையும் நானே செய்ய வேண்டியிருக்கு''

""நல்ல பொம்பளைடீ நீ... இப்படியா நடக்க முடியாத அளவுக்கு புருஷனை அடிப்பே?''

வெ.ராம்குமார், வேலூர்.



எஸ்.எம்.எஸ்.

நீயா? நானா? என்பது

அழிவின் தொடக்கம்.

நீயும் நானும் என்பது

வெற்றியின் தொடக்கம்.

செ.மயில், திருநெல்வேலி.



யோசிக்கிறாங்கப்பா!



மரம் சொன்னது:

""மனிதா என்னை வெட்டாதே...

நான் உனக்கு மழை தருவேன்''

குளம் சொன்னது:

""மனிதா என்னை வெட்டு.

நான் உனக்கு நீரைச் சேமிப்பேன்''

சாரங்க மகாலிங்கம், திருச்சி -3.





மைக்ரோ கதை

ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை சர்ச்சுக்கு சென்று வந்த பிறகு தனது ஐந்து வயது பேத்தி துண்டுக் காகிதத்தில் எதையோ தீவிரமாக வரைந்து கொண்டிருந்தாள்.

""நீ என்ன செய்கிறாய்?'' என்று தாத்தா கேட்டார்.

""கடவுளை வரைகிறேன்''

""ஆனால் கடவுள் எப்படி இருப்பார் என்று யாருக்குமே தெரியாதே?'' - கேட்டார் தாத்தா.

""நான் படம் வரைஞ்சு முடிச்சதும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும்'' என்றாள் பேத்தி.

கே.எஸ்.ஜான்சன், காராங்காடு.

அப்படீங்களா!

வெள்ளரிக்காய் தானே என்று இனி அலட்சியமாக இருந்துவிட முடியாது போலிருக்கிறது! அதில் அடங்கியுள்ள சத்துகள் வியக்க வைக்கின்றன.

வெள்ளரிக்காயில் நார்ச்சத்துகள் அதிகம் இருக்கின்றன. நார்ச்சத்து மலச்சிக்கலைத் தடுக்கிறது.

"வைட்டமின் கே' வெள்ளரிக்காயில் அதிகமாக உள்ளது. அது ரத்தத்தின் உறையும் திறனை அதிகரிக்கிறது. வெள்ளரிக்காயில் குறைந்த அளவே கலோரி உள்ளது. எவ்வளவு வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்டாலும் உடல் எடை ஏறவே ஏறாது.

வெள்ளரிக்காயில் உள்ள "வைட்டமின் ஏ' சத்து கண்ணின் பார்க்கும் திறனை அதிகரிக்கிறது.

பலவிதமான உரங்கள், பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகளின் பயன்பாடு உள்ள இந்த காலத்தில், வெள்ளரிக்காயை எவ்வளவு கழுவினாலும், அவற்றின் பாதிப்பு வெள்ளரிக்காயில் இருக்கவே செய்யும் என்பதால், தோலுரிக்கப்பட்ட வெள்ளரிக்காயைப் பயன்படுத்துவது நல்லது என்ற கருத்தும் உள்ளது.

என்.ஜே., சென்னை-116.