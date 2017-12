பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு துறையில் சாதிக்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் அது சம்பந்தமான பயிற்சி மற்றும் கல்வி பெறுவது அவசியமாகும். மக்கள் தங்களுடைய இயந்திரத்தனமான வேலைப் பளுவால் ஏற்படும் மன இறுக்கத்திலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொள்ளாவிட்டால் மனரீதியாகவும், உடல்ரீதியாகவும் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு உள்ளாகின்றனர். அதை தவிர்ப்பதற்கு மக்கள் நாடுபவை, பொழுதுபோக்கு மற்றும் சுற்றுலா. பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் பல உள்ளன. அதில் விளையாட்டு, வெளியூர்களுக்கு சுற்றுலா செல்வது ஆகியவை முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. அரசாங்கம் சுற்றுலாவிற்கென தனியாக ஒரு துறையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எப்போதேனும் சுற்றுலா செல்வதோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல், மக்கள் பொழுதுபோக்கு விளையாட்டுக்களிலும் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு

தங்களுடைய மன இறுக்கத்தை தளர்த்திக் கொள்கின்றனர். இது பொழுதுபோக்கு விளையாட்டுத்துறையிலும், சுற்றுலாத் துறையிலும் பல்வேறு வேலைவாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்திருக்கின்றன. அந்த வேலை வாய்ப்புகளைப் பெற அது தொடர்பான கல்வி மற்றும் பயிற்சிகளைப் பெற வேண்டும்.

இதற்காக மத்திய அரசின் சுற்றுலாத்துறையின் கீழ் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆப் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனம் துவக்கப்பட்டு அது பல்வேறு பயிற்சிகளையும், கல்வியையும் வழங்கி வருகின்றது. இந்நிறுவனம் வழங்கும் கல்வி மற்றும் பயிற்சிகள் பற்றிய விவரம்:

Skill Courses :

1. Windsurfing

2. Dinghy Sailing (Enterprise Class)

3. Waterskiing

4. Kayaking

5. River Rafting (Tailor-made)

Professional Course - Boating

Operation Courses :

1. Tiller - controlled Power Boat Handling (PBH-T)

2. Remote Control Powerboat Handling (PBH-R)

3. PWC / Jet Ski Operation

4. Parasailing Operations

Professional Course-Lifeguarding, Rescue Operations & related Courses:

1. Life Saving Techniques- Water sport Operators (LST-WS)

2. Life Saving Techniques- Pool Life

guards (LST-P)

3. Life Saving Techniques- Water-park Lifeguards (LST-WP)

4. Surf Life Saving Techniques- Silver Certification for Beach Lifeguards

(SLST-S)

5. Surf Life Saving Techniques - Gold Certification for Beach Lifeguards (SLST-G)

6. CPR Training

7. CPR Demonstration Programme for Resorts and Industries

8. Sea Rescue and Equipment Operations

9. Power Boat Handling (PBH)

Maintenance/Repair-related Courses :

1. OBM Maintenance (Basic)

2. OBM Maintenance (Advanced)

3. FRP Boat Repair

Management Oriented Courses :

1. Watersport Centre Management

2. Watersport Orientation Programme for Executives

3. Communication Skill for Watersport Instructors

4. Entrepreneurship Development Programme

மேலும் தகவல்களுக்கு : http://niws.nic.in/ என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

- எம்.அருண்குமார்