நரம்பியல், மூளை ஆராய்ச்சி, உளவியல் துறைகளில் இதுவரை யாரும் செல்லாத இடங்களுக்குப் பயணித்து புதிய உண்மைகளைக் கண்டறிந்தவராக, அமெரிக்காவில் வசிக்கும் இந்தியரான, உளவியல் விஞ்ஞானி வில்லியனூர் எஸ்.ராமசந்திரன் கருதப்படுகிறார். எனவேதான், பிரிட்டனைச் சார்ந்த உலகப்புகழ் பெற்ற உயிரியல் விஞ்ஞானியான ரிச்சர்ட் டாவ்கின்ஸ் அவரை "நரம்பு உயிரியலின் மார்க்கோபோலோ' என்று அழைக்கிறார்.

அமெரிக்காவைச் சார்ந்த நோபல் பரிசு பெற்ற நரம்பு உளவியல் விஞ்ஞானியான எரிக் காண்டெல், "மனித மனம் செயல்படும் விதத்தைப் பற்றிய புதிய பரிமாணங்களை அளிக்கும் பாரம்பரியத்தில் ஒரு நவீன பால் பிரோகா'' என்று ராமசந்திரனைப் புகழ்கிறார்.

பிரபல பிரிட்டன் நரம்பியல் மருத்துவரான ஆலிவர் சாக்ஸ் (1933- 2015), "திறமையான மருத்துவர்களுள் ஒருவரான ராமசந்திரன் தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்'' என்று பாராட்டியுள்ளார். நடத்தை நரம்பியலில் (Behavioral Neurology) அவரது கண்டுபிடிப்புகள் எதிர்காலத்தில் நோபல் பரிசு பெற்றுத் தரலாம் என்பது உலக விஞ்ஞானிகளின் கணிப்பு.

சென்னை மாகாணத்தில் அரசு வழக்குரைஞராக இருந்தவரும், இந்திய அரசியல் சாஸனத்தை எழுதியவர்களுள் ஒருவருமான அல்லாடி கிருஷ்ணசாமி ஐயரின் பேரன்தான் இந்த வி.எஸ்.ராமசந்திரன். அவரது தந்தை வி.எம்.சுப்பிரமணியம் ஐ.நா.சபை அதிகாரியாக இருந்தவர். பாண்டிச்சேரியின் வில்லியனூரில் பிறந்த ராமசந்திரனின் பள்ளிக்கல்வி சென்னையிலும் தாய்லாந்தின் பாங்காங்கிலும் கழிந்தது.

சென்னையிலுள்ள ஸ்டான்லி மருத்துவக் கல்லூரியில் படித்து எம்.டி. பட்டம் பெற்ற ராமசந்திரன் (1971), பிரிட்டனின் கேம்பிரிட்ஜ்

பல்கலைக்கழகத்துக்கு உள்பட்ட டிரினிட்டி கல்லூரியில் பயின்று நரம்பு அறிவியலில் ஆராய்ச்சிப் பட்டம் பெற்றார். அதையடுத்து அமெரிக்காவின் கலிஃபோர்னியா தொழில்நுட்பக் கழகத்தில் (கால்டெக்) கூட்டு ஆய்வாளராக இணைந்து இரண்டாண்டுகள் பணியாற்றினார்.

1983-இல் சாண்டியேகோவில் உள்ள கலிஃபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் (யுசிஎஸ்டி) உளவியல் துறை உதவிப் பேராசிரியராக இணைந்தார். அங்கேயே 1998-இல் முழுநேரப் பேராசிரியராக 1998-இல் உயர்வு பெற்றார். தற்போது அங்குள்ள மூளை மற்றும் உணர்ச்சிகள் தொடர்பான ஆராய்ச்சி மையத்தின் இயக்குநராக உள்ளார். தவிர, உயிரியல் ஆய்வுகளுக்கான சால்க் இன்ஸ்டிடியூட்டில் உயிரியல் துறை இணைப் பேராசிரியராகவும் அவர் பணி புரிகிறார்.

அரிய ஆராய்ச்சிகள்: ஆரம்ப காலத்தில் விழியின் பார்வைத்திறன் குறித்த ஆய்வுகளில் ராமசந்திரன் ஈடுபட்டார். குறிப்பாக, இரு விழிகளில் தென்படும் இருவேறு காட்சிகள் எவ்வாறு ஒரே காட்சியாக மூளையில் பதிவாகின்றன என்பது குறித்த அவரது ஆய்வு முக்கியமானது. இதனை அவர் காட்சிப் புலனுணர்வு (Visual Perception) என்று அழைத்தார்.

அவரது மாய உடல் உறுப்புகள் (Phantom Limbs) ஆராய்ச்சி அவருக்கு உலகப்புகழ் பெற்றுத் தந்தது. கரம் துண்டிக்கப்பட்ட நோயாளி ஒருவர் அடையும் வேதனைகளுக்கு காரணம் என்ன என்பதற்கான விடையை அளித்தது அந்த ஆராய்ச்சி.

ஒருவரது கரம் துண்டிக்கப்பட்டாலும், அது உடலில் இருந்தது போன்ற எண்ணத்துடனேயே பாதிக்கப்பட்டவர் பேரிழப்புணர்வுடன் இருப்பார். தவிர, வெட்டப்பட்ட நரம்பு முனைகள் தொடர் வலியையும் கொடுக்கும். அவரது மற்றொரு கரத்தை ஒரு பெட்டிக்குள் உள்ள கண்ணாடியின் ஒருபுறம் வைத்து அதன் பிம்பத்தை வெட்டப்பட்ட கரத்தின் பகுதியுடன் இணைத்துக் காட்டுகையில், அதிசயக்கப்படத்தக்க வகையில் நோயாளியின் வலி குறைந்தது. அவரது சிகிச்சையும் முன்னேற்றம் அடைந்தது. இந்த "பிரதிபலிப்பு சிகிச்சை முறை' மூலமாக உடலின் பிற உறுப்புகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகளையும் வலியையும் குறைக்க முடியும் என்று உறுதிப்படுத்தினார் ராமசந்திரன்.

அடுத்து அவரது முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு, பிரதிபலிக்கும் நரம்பணுக்கள் குறித்த புதிய கோட்பாடு (Mirror Neurons- 2000) ஆகும். உயிரியலில் மரபணுக்கள் செயல்படுவது (DNA) போலவே உளவியலில் பிரதிபலிக்கும் நரம்பணுக்கள் (Mirror Neurons) செயல்படுகின்றன என்பது அவரது கண்டுபிடிப்பு.

நரம்பு அழகியல் (Neuro Asthetics) என்ற கருத்தாக்கத்தை அவர் 1999-இல் முன்வைத்தார். அதேபோல, நரம்புகளின் குறுக்குப் பிணைப்புகள் தொடர்பான சினெஸ்தீஸியா, உருவக உணர்வு (Neirol Cross-wiring: Synesthesia and

Metaphor) ஆகியவை குறித்தும் 2003-இல் ஓர் ஆய்வறிக்கையை அவர் வெளியிட்டார்.

தொடரும் சிறப்புகள்: வி.எஸ்.ராமசந்திரனின் ஆய்வுகள், இதுவரை அறியப்படாத பல உண்மைகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளன. மதியிறுக்கம் (Autism) என்ற குறைபாட்டுக்கு காரணம் உடைபட்ட கண்ணாடி கோட்பாடே (Brocken Mirror Theory) என்று அவர் கூறுகிறார். பால் மாற்றச் சிந்தனை, சமய நம்பிக்கையில் உளவியலின் தாக்கம் போன்றவை குறித்த அவரது கருத்துகள் குறிப்பிடத் தக்கவை.

உளவியலில் மட்டுமல்லாது, தொல்லியல் ஆராய்ச்சியிலும் ஆர்வம் கொண்டவர் ராமசந்திரன். அவரது மொகஞ்சதாரோ எழுத்துருக்கள் குறித்த ஆய்வுகள் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளன. 2004-இல் அவர் பார்வையிட்ட ஒரு டைனசோரின் மண்டையோடு, "அன்க்லோசரஸ்' என்ற தாவர உண்ணி வகை டைனசோருடையதாக இருக்கலாம் என்ற யூகத்தை ராமசந்திரன் எழுப்பினார். அதற்கு "மினோடாரசெளரஸ் ராமசந்திரனி' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

ராமசந்திரன் வெற்றிகரமான விஞ்ஞானி மட்டுமல்ல, சிறந்த பேச்சாளரும் எழுத்தாளரும் கூட. அவரது மூளையின் மாயாஜாலங்கள் (Phantoms in the Brain: Probing the Mysteries of the Human Mind - 1998), உருவாகும் உள்ளம் (Emerging Mind - 2003), மனித உணர்வு நிலைகளுக்கு ஒரு சிறிய உலா (A Brief Tour of Human Consciousness: From Impostor Poodles to Purple Numbers -2005), மூளையின் கதை (The Tell}Tale Brain: A Neuroscientist's Quest for What Makes Us Human - 2010) ஆகிய நூல்கள் மிகவும் பிரபலமானவை. 180-க்கு மேற்பட்ட ஆய்வறிக்கைகளையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

அவரது பிபிசி- ரெய்த் சொற்பொழிவுகள் (2003) உலகப் புகழ் பெற்றவை. சர்வதேச நரம்பியல் உளவியல் சங்கத்தின் ராமோன் கஜால் விருது (2004), இந்திய அரசின் பத்மபூஷண் (2007) உள்ளிட்ட பல கெüரவங்களை அவர் பெற்றுள்ளார்.

சிகரத்தை நோக்கிய அவரது மூளை- நரம்பியல்- உளவியல் ஆராய்ச்சிப் பயணம் தொடர்கிறது.

-வ.மு.முரளி