நகை வடிவமைப்பு மற்றும் ரத்தின கற்கள் சம்பந்தமான படிப்பை படித்தால் நல்ல வேலை வாய்ப்பைப் பெறலாம்.

பெண்கள் மட்டுமல்லாது ஆண்களும் நகைகளை விரும்கிறார்கள். அதே போல ரத்தினக் கற்களை வாங்கி அணிய ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். நகைகள் பலவிதமான வடிவங்களிலும், புதிய வடிவங்களிலும் இருந்தால் பெண்கள் அதை ஆர்வத்துடன் வாங்குவார்கள். அதனால் நகை வடிவமைப்பாளர்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது.

நகைகள் மற்றும் ரத்தினங்களுக்கு மக்களிடையே நல்ல மதிப்பும், வரவேற்பும் உள்ளது. தங்க நகை மட்டுமல்லாது தங்கம் அல்லாத மற்ற உலோகங்களால் செய்யப்பட்ட நகைகளையும் பெண்கள் வாங்கி அணிகின்றனர். அதில் வடிவமைப்புக்கு முக்கியத்துவம் தருகின்றனர். புதிய, நவீன வடிவமைப்பு இருந்தால் அதற்கான விலையை ஒரு பொருட்டாகக் கருதாமல் வாங்கி அணிகின்றனர்.

ரத்தின கற்கள் சம்பந்தமான படிப்புகள் படித்தால் அத்துறையில் காலடி பதிக்கலாம்.

நகை வடிவமைப்பு மற்றும் ரத்தின கற்கள் சம்பந்தமான சில படிப்புகள் :

3 Years Degree in Jewellery Design & Manufacturing Techniques

Post Graduate Diploma in Jewellery Management

Certificate Course in Jewellery Manufacturing

Professional Certificate Course in Jewellery Design

Computer Aided Jewellery Design & Manufacturing

Gemology and Diamond Grading

Post graduate & advanced diploma programmes in jewellery design

நகை வடிவமைப்பு மற்றும் ரத்தின கற்கள் சம்பந்தமான படிப்புகளை நடத்தும் சில கல்வி நிறுவனங்கள் :

The Indian Institute of Gems & Jewellery Mumbai - https://www.iigj.org/

Arch Academy Of Design - http://www.archedu.org/

The Gem & Jewellery Export Promotion Council - https://www.iijs-signature.org/

Gem and Jewellery Skill Council Of India - http://nscsindia.org/

Deccan Institute of Gem & Jewellery -

http://www.digj.in/

- எம்.அருண்குமார்