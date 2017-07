அரசாங்கம் விதிக்கும் பல்வேறு வரிகளை முறையாகச் செலுத்தவும், அதற்கான விவரங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும் வழிகாட்டும் வரி ஆலோசகராகி ஆலோசனை வழங்கி அதன் மூலம் நல்ல வருவாய் ஈட்டலாம்.

வருமான வரி, சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஆகிய வரிகளை மத்திய அரசு விதித்து வசூலிக்கின்றது. அந்த வரியை எவ்வாறு கணக்கிட்டுச் செலுத்துவது, அதற்கான விவரங்களை அரசுக்கு எவ்வாறு சமர்ப்பிப்பது என்பன போன்ற விவரங்களை அறிந்தவர்களால் மட்டுமே அந்த பணியைச் செய்ய முடியும். அந்த விவரங்களைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் அதற்கான படிப்பைப் படிக்க வேண்டும். பட்டய கணக்காயர் படிப்பு படித்தவர்கள் மட்டுமே ஆலோசனை வழங்க வேண்டுமென்பதில்லை.

வரி ஆலோசகராக குறுகிய கால படிப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. ஏற்கனவே பட்டப்படிப்பு படித்தவர்கள், கூடுதலாக வரி சம்பந்தமான குறுகிய கால சான்றிதழ், பட்டயப் படிப்பை படித்து அத்தொழிலில் ஈடுபடலாம். பட்டயப் படிப்பு படித்தவர்கள், அது சம்பந்தமான பட்டப்படிப்பை படித்து முடித்து வரி ஆலோசகராக ஆலோசனை வழங்கலாம்.

தற்போது இந்தியாவில் ஜிஎஸ்டி அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஜிஎஸ்டியால் தொழில் முனைவோருக்கும், வணிகர்களுக்கும் கூடுதல் பணிச்சுமை ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த பணியை வரி ஆலோசகர்களாக இருக்கும் கணக்காளர்கள், விற்பனை வரி ஆலோசகர்கள், பட்டய கணக்காயர்கள் ஆகியோர் தான் செய்ய வேண்டிய நிலை உள்ளது.

ஆனால் அவர்களின் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக உள்ளது. எனவே தற்போது வரி ஆலோசகர்களின் தேவை அதிகரித்துள்ளது. அதனால் மாணவர்கள் வரி ஆலோசகர் சம்பந்தமான படிப்புகளை படித்து அத்தொழிலில் ஈடுபட்டால் நல்ல வருவாய் ஈட்டலாம்.

CTP - Certified income Tax Professional

CTC - Certified income Tax Consultant

CTA - Certified income Tax Advisor

Certificate in Income Tax Technician (CIT)

Certificate in Accounts Technician (CAT)

Certificate in e-Accountant (CeA)

Certificate in Tax Practioner (CTP)

Certified Company Accountant (CCA)

Certified Professional Tax Preparer (CPTP)

வரி ஆலோசகர் படிப்பை நடத்தும் சில நிறுவனங்கள் :

nstitute of Company Accountants - http://www.ica.org.in

The Institute Of Professional Accountants -www.tipa.in

- எம்.அருண்குமார்