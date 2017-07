புரொபஸர், அவரது மாணவன் கணேஷ் மற்றும் அவர்களது கிளி Captain Flint ஆகியோர் அரட்டையடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

கணேஷ் கிளி Captain Flintயை நோக்கி: நீ புரொபஸரிடம் என்னைப் பற்றி he wears his heart on the sleeve என்று சற்று முன்பு சொன்னாயே…

Captain Flint:ஆமா...

கணேஷ்: அப்படி என்றால் நான் ரொம்ப நல்லவன் என்று தானே பொருள்?

Captain Flint: சேச்சே...

கணேஷ்: பிறகு?

Captain Flint: இல்லை. மிக வெளிப்படையாக உணர்ச்சிகளை காட்டுவது என பொருள்.

கணேஷ்: ரெண்டுமே ஒன்று தானே?

Captain Flint: சேச்சே!

கணேஷ்: ஏன்?

Captain Flint: உன் மனதில் கண்டதும் தோன்றும். அதை அப்படியே வெளியே சொன்னால் உலகம் உன்னை காறித் துப்பாதா?

கணேஷ்: ஓ

Captain Flint: சரி, ஸ்லீவ் என்றால் என்ன?

கணேஷ்: சட்டைக் கை

Captain Flint: இதயம் என்றால் மாரில் ஏந்தலாம்? ஏன் சட்டைக்கையில் ஏந்த வேண்டும்? இந்த சொலவடை விசித்திரமாய் இல்லை? இதைப் பற்றி

யோசித்தாயா?

கணேஷ்: அதானே?

புரொபஸர்: அவனவன் காப்பிப் பொடி விலை ஜி.எஸ்.டியில் அதிகமாகுமேன்னு கவலைப்பட்டுகிட்டு இருக்கான்...

கணேஷ்: அவரை விடு. சட்டைப்பையில் ஏன் இதயத்தை குத்திக்கணும்?

Captain Flint: இந்த சொலவடை ரொம்ப ரொம்ப தொன்மையானது. ரோம சக்கரவர்த்தி ரெண்டாம் கிளாடியஸ் தன் ராணுவ வீரர்கள் திருமணம் என்பது

சட்டவிரோதம் என சட்டம் இயற்றினான். ஆனால் வீரர்கள் தனிமையை தாங்கிக் கொள்ளும் பட்சம் மற்றொரு சட்டமும் போட்டான். வருடத்துக்கு ஒருமுறை வரும் பண்டிகையின் போது ஒவ்வொரு ராணுவ வீரனும் சீட்டு குலுக்கிப் போட்டு அதில் வரும் பெண்ணுடன் தற்காலிகமாய் வாழலாம். அப்பெண்ணின் பெயரை பண்டிகை முழுக்க அவன் தன் சட்டைக் கையில் தொங்க விட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.

கணேஷ்: பண்டிகை முடிஞ்சதும்?

Captain Flint: கழற்றி வீசிடணும். இன்னொரு கதையும் இது சம்பந்தமாக இருக்கு.

கணேஷ்: சொல்லு சொல்லு.

Captain Flint: பழங்காலத்தில் ஐரோப்பாவில் Knight எனப்படும் போர்வீரர்கள், மன்னர் முன்னால் குதிரையில் அமர்ந்து ஈட்டியால் போட்டியாளனை குத்திக்

கொல்லும் போட்டியில் கலந்து கொண்டார்கள். இதற்கு jousting என பெயர். இப்படி ஈட்டி வீசி வெல்லும் வீரன் தன் வெற்றியை ஒரு நங்கைக்கு அவள் பெயரை ஒரு சீட்டில் எழுதி அதை தன் சட்டைக்கையில் கோர்த்து சமர்ப்பிப்பான். இப்படி wearing one’s heart on the sleeve எனும் சொலவடை காதலை

வெளிப்படையாய் தெரிவிப்பது எனும் அர்த்தத்தில் தோன்றி மருவி இன்று காதலே இன்றி முழுக்க வேறு அர்த்தம் பெற்றுள்ளது.

புரொபஸர்: Jousting என்ற சொல் அதிகாரத்துக்காக கடுமையாய் போட்டியிடுவது எனும் பொருளில் இன்றும் புழங்குகிறது. Many factions in the party are

jousting for power and influence in the wake of the leader’s death. தலைவரின் மரணத்திற்கு பிறகு கட்சிக்குள் அணிகள் இடையே அதிகாரம் மற்றும் ஆதிக்கத்துக்கான கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

Captain Flint: இன்னொரு சுவாரஸ்யான விசயம் சொல்கிறேன். Juxtapose என்ற சொல் கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயா?

கணேஷ்: ஆமாம். ஒன்றை இன்னொன்றுடன் முரண்படும்படியாய் அருகருகே வைப்பது.

Captain Flint: ஆமாம். Juxtapose என்பது juxta எனும் பழைய லத்தீன் சொல்லில் இருந்து வருகிறது. "அருகே' என அர்த்தம். Juxt மற்றும் oppose சேர்ந்து

juxtapose வருகிறது. இதே juxt தான் அருகே வந்து சண்டையிடுவது எனும் பொருளில் joust எனும் சொல்லாக மாறி இருக்கிறது.

கணேஷ்: எனக்கு ஒரு கண்டுபிடிப்பு தோன்றுகிறது.

புரொபஸர்: என்ன?

கணேஷ்: Captain Flint நீ scapegoat ஆட்டை தப்பிக்க விடுவது எனும் பொருள் கொண்ட சொல் என விளக்கினாய் அல்லவா! இந்த ள்ஸ்ரீஹல்ங் என்பதில்

இருந்து தான் escape எனும் சொல் தோன்றியிருக்குமோ?

Captain Flint: நல்ல ஊகம். ஆனால் தப்பு. இச்சொல்லுக்கு பின்னால் வேறொரு சுவாரஸ்யமான கதை இருக்கிறது.

கணேஷ்: என்ன?

Captain Flint: இந்த சொல் பழங்கால ஐரோப்பிய சமூகத்தின் ஆடைப் பழக்கம் சம்பந்தப்பட்டது. கொஞ்சம் பொறுத்தால் சொல்கிறேன்.

(இனியும் பேசுவோம்)