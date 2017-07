தேச பந்து கல்லூரியில் வேலை

பணி: அள்ள்ண்ள்ற்ஹய்ற் டழ்ர்ச்ங்ள்ள்ர்ழ் ( பிரிவுகள் : Bio Chemistry, Botany, Chemistry, Commerce, Computer Science, Economics, Hindi, History,

Mathematics, Philosophy, Physics, Political Science, Sanskrit, Zoology)

காலியிடங்கள்: 84

தகுதி: சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் முதுகலைப் பட்டப்படிப்பில் 55 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். Ph.D., ரெகுலர் முறையில்

முடித்திருக்கவேண்டும். NET தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://deshbandhucollege.ac.in/ என்ற இணைய தளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்காணல் மூலம் தகுதியுடையவர்கள் தேர்வு செய்யப் படுவர்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://www.deshbandhucollege.ac.in/teaching_ad.pdf என்ற இணைய தளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 14.07.2017

தென்னிந்திய ரயில்வேயில் வேலை

பணி: Apprentices (பல்வேறு பிரிவுகள்)

மொத்த காலியிடங்கள்: 678

தகுதி: +2 படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கவேண்டும் அத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவில் ஐடிஐ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 15 வயது முதல் 22 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். (குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு அதிகபட்ச வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு)

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.100/-ஐ பின்வரும் பெயரில் டிடி எடுத்து அனுப்பவேண்டும் : Workshop Personnel Officer, Carriage and Wagon Works, Southern

Railway, Perambur, Chennai - 600023. (பெண்கள் மற்றும் எஸ்ஸி., எஸ்டி., பிரிவினருக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் இல்லை)

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.sr.indianrailways.gov.in - என்ற இணைய தளம் மூலம் விண்ணப்பித்த படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து,

தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்பவேண்டும்.

முகவரி: Workshop Personnel Officer,Office of the Chief Workshop Manager, Carriage and Wagon Works, Southern Railway, Ayanavaram, Chennai -

600023.

மேலும் விவரங்களுக்கு : http://www.dailyrecruitment.in/wp-content/uploads/2017/06/SR-Apprentices-Notification.pdf - என்ற இணைய தளத்தைப்

பாருங்கள்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 15.07.2017

இந்திய உணவுக் கழகத்தில் வேலை

பணி: WATCHMAN

காலியிடங்கள்: 127

தகுதி: குறைந்த பட்சம் எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்கவேண்டும்.

வயது வரம்பு: 18 வயது முதல் 25 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். (குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு அதிகபட்ச வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு)

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.250/-

விண்ணப்பிக்கும் முறை : www.fciregionaljobs.com - என்ற இணைய தளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆங்கிலம், ஹிந்தி, மலை

யாளம் ஆகிய மொழிகளில் எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் உடல் தகுதித் திறன் தேர்வுகள் மூலம் தகுதியுடையவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://fciregionaljobs.com/kerala/Document /Advertisement.pdf - என்ற இணைய தளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 15.07.2017

பணியாளர் தேர்வாணையத்தில் வேலை

பணி: Stenographers (Grade ‘C’ & ‘D’)

தகுதி: +2 தேர்ச்சி பெற்றிருக்கவேண்டும். ஆங்கிலம், ஹிந்தி இருமொழிகளில் சுருக்கெழுத்து மற்றும் தட்டச்சுத் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 18 வயது முதல் 27 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். (குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு அதிகபட்ச வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு)

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.100/- (எஸ்ஸி., எஸ்டி., பிரிவினருக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் இல்லை)

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.ssconline.nic.in என்ற இணைய தளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, தகுதித் திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் மூலம் தகுதியுடையவர்கள் தேர்வு செய்யப் படுவர்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: https://drive.google.com/file/d/0B2Pe6kQT8J9zVEpwUWFaQTR6T2M/view என்ற இணைய

தளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 15.07.2017

ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவில் வேலை

பணி: Junior Assistant (Fire Service)

மொத்த காலியிடங்கள்: 105

தகுதி: +2 படிப்பில் 50 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கவேண்டும் அத்துடன் மெக்கானிக்கல்/ ஆட்டோமொபைல் டிப்ளமோ படிப்பில் 50 சதவீத

மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கவேண்டும். மற்றும் கனரக}இலகு ரக வாகனம் ஓட்டும் உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 18 வயது முதல் 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். (குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு அதிகபட்ச வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு)

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.400/- (பெண்கள் மற்றும் எஸ்ஸி., எஸ்டி., பிரிவினருக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் இல்லை)

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://www.aai.aero - என்ற இணைய தளத்தில் மூலம் விண்ணப்பிக்கவேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் தேர்வு, தகுதித் திறன், வாகனம் இயக்கும் திறன் தேர்வுகள் அடிப்படையில் தகுதியுடையவர்கள் தேர்வு செய்யப்

படுவர்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: https://www.digialm.com//per/g01/pub/1258/EForms/image/pdf/Jr-Asstt-FS-16-06-17.pdf என்ற இணைய தளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 19.07.2017