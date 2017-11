தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக் கழகம் கால்நடை மருத்துவம் மற்றும் கால்நடை சார்ந்த தொழில்நுட்ப படிப்புகள் நடத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகளையும் நடத்தி வருகிறது. தொலைதூர கல்வி இயக்ககத்தின் மூலம் நடத்தப்படும் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளைப் பெறுபவர்கள் அது சம்பந்தமான தொழில்கள் மூலம் வேலை வாய்ப்புகள் பெறலாம். சுயமாகத் தொழில் தொடங்கி மற்றவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பும் வழங்கலாம்.

பயிற்சிகள்:

1. Dairy Farm Assistant

2. Dairy Plant Assistant

3. Milk and Milk Products Quality Control Assistant

4. Feed Mill Supervisor

5. Feed Analytical Technical Assistant

6. Livestock Farm Manager

7. Poultry Farm Manager

8. Hatchery Supervisor

9. Poultry Farm Supervisor

10. Poultry Breeder Farm Supervisor

11. Turkey Farm Assistant

12. Poultry Vaccinator

13. Laboratory Assistant

14. Surgery Theatre and Radiology Attendant

15. Small Animal Attendant

16. Live Fish Feed Production Assistant

17. Shrimp farming Assistant

18. Fish Processing Assistant

மேலும் தகவல்களுக்கு:

Directorate of Distance Education,

Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University,

New No.485 (Old No.327), Anna Salai, Nandanam,

Chennai - 600035, INDIA

Ph: 044 -24320411/2140

http://www.tanuvasdde.edu.in