சுற்றுச்சூழல் பயிற்சி நிறுவனம் நடத்தும் பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கு உடனடியாக வேலை வாய்ப்பு காத்திருக்கின்றது.

தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் அபாயகரமான கழிவுகளால் சுற்றுச்சூழலில் மாசு ஏற்படுகிறது. திடக் கழிவுகள், திரவக் கழிவுகள், புகை, ஒலி ஆகியவற்றால் மாசு ஏற்படுவதை தடுக்க மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் கண்காணித்து வருகிறது. மாசு ஏற்படுத்துபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

சுற்றுச்சூழலில் மாசு ஏற்படுத்துபவர்கள் மீது தன்னார்வ தொண்டர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள், அமைப்புகள் சார்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொடரப்படுகின்றன. அதனால் இத்தகைய சூழ்நிலையில் சுற்றுச்சூழலில் மாசு ஏற்படுவதை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகளைச் சம்பந்தப்பட்ட தொழிற்சாலைகள் மேற்கொண்டு வருகின்றன. அந்த பணியில் சுற்றுச்சூழலில் மாசு ஏற்படுவதைத் தடுப்பதற்கான பயிற்சிகளைப் பெற்றவர்களை தொழிற்சாலை நிர்வாகம் பணியில் அமர்த்துகிறது.

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் கீழ் இயங்கும் சுற்றுச்சூழல் பயிற்சி நிறுவனம் அது சம்பந்தமான பல்வேறு பயிற்சிகளை ஆண்டு முழுவதும் நடத்தி வருகிறது. இப்பயிற்சி பெறுபவர்கள் தொழிற்சாலைகளில் உடனடியாக வேலைவாய்ப்பு பெறுகின்றனர்.

சுற்றுச்சூழல் பயிற்சி நிறுவனம் நடத்தும் பயிற்சிகள் :

Air Pollution-I (Ambient Air Quality Monitoring Techniques and Modeling)

Air Pollution - II (Air Pollution Prevention and Control in Industries)

Energy Conservation in Industries

Environmental Concern in Tanning Industry - Waste Minimization Options

Environmental Concerns: Sugar Industries

Environmental Impact Assessment Techniques

Environmental Management in Industries

Environmental Statement

General Aspects of Field Inspection and Compliance Control for Industries

Hazardous Waste Management in Industries

Bio MEDICAL Waste Management

Industrial Waste Water Treatment and Re use

Integrated Environmental Management for Govt. Organizations

Municipal Solid Waste Management

Occupational Health and Safety

Operation and Management of Environmental Testing Laboratories

Risk Assessment Techniques

Waste Water Treatment Process and Control

Operation and Maintenance of Sewage Treatment Plant

GIS and its application in Environmental Engineering

மேலும் தகவல்களுக்கு:

Environmental Training Institute

Tamil Nadu Pollution Control Board

III Floor, 76, Mount Salai , Guindy

Chennai - 600 032.