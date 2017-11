அனைத்து திறமைகளும் உள்ளவர்களுக்கே கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகள் பெறுவதில் பல்வேறு சிரமங்கள் உள்ளன. மாற்றுத் திறனாளிகளோ கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு பெறுவதற்கு பல்வேறு சிரமங்களைச் சந்திக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. கண் பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளிகள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிக் கல்வி பெறுவதற்கும், சுய தொழில் செய்வதற்கான பயிற்சிகள் பெறுவதற்கும், அரசு போட்டித் தேர்வு எழுதுவதற்கான பயிற்சிகள் பெறுவதற்கும், அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் வேலை வாய்ப்பு பெறுவதற்கும், சுய தொழில் தொடங்குவதற்கும் அனைத்து உதவிகளையும் செய்யும் பணியில் பல்வேறு அமைப்புகள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

அவற்றில் சில : Indian Association for the Blind - www.theiab.org

TamilNadu Association for the Blind - http://www.tnafb.com/

Nethrodaya - http://www.nethrodaya.org/

கண் பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு கல்வி, வேலை வாய்ப்பு பயிற்சி அளிக்கும் நிறுவனங்கள் குறித்து தெரிந்து கொள்ள:http://www.brightfuturefortheblind.org/

- எம்.அருண்குமார்