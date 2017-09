ரயில்வே துறை மற்றும் போக்குவரத்து சம்பந்தமான படிப்புகளை மத்திய அரசின் ரயில்வே துறையின் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ரயில் டிரான்ஸ்போர்ட் சிறப்புப் படிப்புகளை நடத்தி வருகிறது.

ரயில் போக்குவரத்து மற்றும் மேலாண்மை, போக்குவரத்து பொருளாதாரம், போக்குவரத்து மேலாண்மை, சரக்கு போக்குவரத்து ஆகியவை சம்பந்தமான படிப்புகளை இக்கல்வி நிறுவனம் நடத்தி வருகிறது.

இக்கல்வி நிறுவனத்தில் படித்தவர்களுக்கு ரயில்வே துறையில் வேலை வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன. இக்கல்வி நிறுவனத்தில் படித்தவர்களுக்கு ரயில்வே துறை வேலை வாய்ப்புகளில் அது கூடுதல் தகுதியாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

கல்வி நிறுவனத்தால் நடத்தப்படும் படிப்பு :

i ) RAIL TRANSPORT AND MANAGEMENT

ii ) TRANSPORT ECONOMICS & MANAGEMENT

iii ) MULTI - MODAL TRANSPORT (CONTAINERIZATION) & LOGISTICS MANAGEMENT

புதிய படிப்பு :

DIPLOMA COURSE IN PORT DEVELOPMENT & MANAGEMENT

- இப்படிப்பு விரைவில் தொடங்கப்பட உள்ளது.

இப்படிப்பில் சேர்ந்து படிக்க இளங்கலை பட்டப்படிப்பு அல்லது பொறியியலில் ஏதேனும் பட்டயப் படிப்பு படித்திருக்க வேண்டும்.

இதுகுறித்து மேலும் விவரங்கள் அறிய :

http://www.irt-india.com/

- எம்.அருண்குமார்