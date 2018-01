பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை

பதவி: கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்

காலியிடங்கள்: 1

வயது வரம்பு: 50 வயதிலிருந்து 55 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதிகள்: இந்தியாவில் உள்ள ஏதேனும் பல்கலைக் கழகத்தில் முதுகலைப் பட்டம் அல்லது அதற்கு இணையான படிப்பில் குறைந்தபட்சம் 55 சதவீத மதிப்பெண்கள் மற்றும்

பி.எச்.டி பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 15 ஆண்டுகள் துணைப் பேராசிரியர் (அல்லது) இணைப் பேராசிரியர் பணி அனுபவம் அல்லது நிர்வாகத்துறை பணி

அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.periyaruniversity.ac.in என்று இணையதளத்திற்குச் சென்று மாதிரி விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, தேவையான

சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் நேரடியாகவோ அல்லது பதிவுத் தபாலிலோ கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முகவரி: The Registrar, Periyar University, Salem-636001, Tamilnadu, India.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://www.periyaruniversity.ac.in/wp-content/uploads/2017/12/Post-COE-05.01.2018.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பம் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 05-01-2018.

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை

பதவி: Field Coordinator

காலியிடங்கள்: 1

பணியிடம்: கோயம்புத்தூர்

கல்வித் தகுதி: எம்.ஈ. / எம்.டெக் / எம்.பி.ஏ படித்திருக்க வேண்டும். மாணவர்களுக்குப் பயிற்சியளித்தல் / மேம்படுத்துதல் துறையில் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம்

பெற்றிருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.annauniv.edu என்ற இணையதளத்துக்குச் சென்று, மாதிரி விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, உரிய சான்றிதழ்களின்

நகல்களுடன் கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முகவரி: The Dean, Anna University, Regional Campus Coimbatore, Coimbatore- 641406.

மேலும் விவரங்களுக்கு: https://www.annauniv.edu/pdf/Field%20Coordinator.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பம் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 05-01-2018.

நேஷனல் காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் வேலை

பதவி: Agricultural Apprentices

காலியிடங்கள்: 25

கல்வித் தகுதி: அக்ரிகல்சரல் சயின்ஸ்/ அக்ரிகல்சரல் இன்ஜினியரிங்/ தோட்டக்கலை/ வனவியல்/ அதற்குச் சமமான படிப்பில் 60 சதவீதம் மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி

(எஸ்.சி/எஸ்.டி. பிரிவினருக்கு 55 சதவீதம் மதிப்பெண்கள் இருந்தால் போதுமானது).

வயது வரம்பு: 21 வயதிலிருந்து 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nationalinsurace.com, www.ncs.gov.in ஆகிய இணையதளங்களுக்குச் சென்று, விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, உரிய

சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி: he Chief Manager (Pers) National Insurance Co Ltd Head Office, 3 Middleton Street, KOLKATA - 700 071

மேலும் விவரங்களுக்கு:

https://nationalinsuranceindia.nic.co.in/portal/page/portal/Corporate/Home/RecruitmentPage என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பம் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 08-01-2018.

மகாராஷ்டிர மெட்ரோ ரயில்

கார்ப்பரேஷனில் வேலை

பதவி: முதுநிலை பிரிவு பொறியாளர்

காலியிடம்: 1

கல்வித் தகுதி: சிவில் இன்ஜினியரிங் துறையில் பி.ஈ/ பி.டெக் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட துறையில் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 32 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பதவி: செக்ஷன் இன்ஜினியர்

காலியிடம்: 1

கல்வித் தகுதி: சிவில் இன்ஜினியரிங் துறையில் பி.ஈ/ பி.டெக் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட துறையில் 1 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

பதவி: சீனியர் டெக்னிஷியன்

காலியிடம்: 1

கல்வித் தகுதி: மூன்றாண்டுகள் டிப்ளமோ படிப்பு படித்திருக்க வேண்டும்.

சம்பந்தப்பட்ட துறையில் மூன்றாண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 55 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: மாதிரி விண்ணப்பப் படிவத்தின் படி விண்ணப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்து, உரிய சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு

அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முகவரி: Addl. General Manager (HR), Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd., Metro House, 28/2, C.K.Naidu Marg, Anand Nagar, Civil Lines, Nagpur-440 001.

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை: கல்வித் தகுதி, நேர்முகத் தேர்வு, உடல் தகுதி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தகுதியான நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://www.metrorailnagpur.com/pdf/Maha%20Metro_HR_12_2017.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 09-01-2018.

ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலை

பதவி: மேலாளர் (பிரிவுகள்: விலங்கியல், பொறியியல், மார்க்கெட்டிங்)

காலியிடங்கள்: 5

பதவி: துணை மேலாளர் (பிரிவுகள்: Dairy, Dairy Chemist)

காலியிடங்கள்: 3

பதவி: எக்ஸ்கியூட்டிவ் (பிரிவுகள்: Office,System)

காலியிடங்கள்: 4

பதவி: டெக்னிசியன் (பாய்லர், எலக்ட்ரிகல்)

காலியிடங்கள்: 2

வயது வரம்பு: 18 வயதிலிருந்து 35 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.250 (எஸ்.சி/எஸ்.டி. விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ரூ.100)

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.aavinmilk.com என்ற இணையதளத்துக்குச் சென்று விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து, உரிய சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன்

அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி: The General Manager, The Tirunelveli District Co-operative Milk Producers Union Ltd., Reddiyarpatty Road, Perumalpuram post, Tirunelveli - 627007.

கல்வித் தகுதி உள்ளிட்ட மேலும் விவரங்களுக்கு: http://aavinmilk.com/hrtvl111217.html என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பம் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 10-01-2018.