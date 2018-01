யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் வேலை

பதவி: FOREX Officer

காலியிடங்கள்: 50

பதவி: Integrated Treasury Officer

காலியிடங்கள்: 50

வயது வரம்பு: FOREX Officer பதவிக்கு 23 வயதிலிருந்து 32 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

Integrated Treasury Officer பதவிக்கு 23 வயதிலிருந்து 35 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

கல்வித் தகுதி: நிதி/ கணிதம்/ புள்ளியியல்/ வணிகவியல் பாடங்களில் இளநிலை/ முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். பொதுத்துறை / தனியார் வங்கிகள் அல்லது நிதி நிறுவனங்களில் மேற்கண்ட பணிகளில் குறைந்தது இரண்டாண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.union bankofindia.co.in என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண் டும். விண்ணப்பத்துடன் தேவையான சான்றிதழ்கள், புகைப்படம், கையொப்பம் ஆகியவற்றை ஸ்கேன் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு மூலமாக தகுதியான நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: https://www.unionbankofindia.co.in/pdf/RECRUITMENT-NOTIFICATION-FOREX-TREASURY.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசித் தேதி: 13-01-2018.

NISM நிறுவனத்தில் வேலை

பதவி: JUNIOR EXECUTIVE / EXECUTIVE

காலியிடங்கள்: 21

கல்வித் தகுதி: பட்டப்படிப்பு ஏதேனும் ஒன்றில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பிற தகுதிகள்: குறைந்தது ஓராண்டு பணி அனுபவம் இருக்க வேண்டும் (எனினும் அதிக கல்வித் தகுதி உள்ளவர்கள் பணி அனுபவமின்றி இருந்தால் பரிசீலிக்கப்படும்) ஆங்கிலத்தில் நன்கு எழுதவும் பேசவும் திறமை, MS OFFICE இல் வேலை செய்யும் திறமை அவசியம்.

பணிமுறை: திட்ட ஒருங்கிணைப்பு, அக்கவுண்ட்ஸ், அலுவலக நிர்வாகம், மனிதவள மேலாண்மை, நிர்வாக உதவியாளர் ஆகிய பணிகள்.

வயது வரம்பு: 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nism.ac.in என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு மூலமாக விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://www.nism.ac.in/index.phprecruitment?layout=edit&id=1029 என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி: 15-01-2018.

ஜம்மு கிளஸ்டர் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை

பதவி: உதவி பேராசிரியர்

காலியிடங்கள்: 16

துறைகள்: வேதியியல், இயற்பியல், கணிதம், ஆங்கிலம், வணிகவியல், கல்வியியல், தாவரவியல், உயிரியல், நிலவியல்.

கல்வித் தகுதி: கல்வியியல் தவிர்த்த மற்ற பாடங்களுக்கு: குறைந்தது 55 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் குறிப்பிட்ட துறையில் முதுநிலை பட்டம். மேலும், பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவால் நடத்தப்படும் "நெட்' தேர்வு அல்லது அதற்கு இணையான தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். கல்வியியல் துறை - கலை/ அறிவியல்/ வணிகவியல்/ ஹியூமானிட்டீஸ் என ஏதாவது ஒரு இளநிலைப் பட்டம் மற்றும் எம்.எட்.டில் 55 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி அல்லது எம்.ஏ. (கல்வியியல்) மற்றும் பி.எட்.டில் 55 சதவீத தேர்ச்சி. மேலும், பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவால் நடத்தப்படும் "நெட்' தேர்வு அல்லது அதற்கு இணையான தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். (பி.எச்டி முடித்தவர்களுக்கு "நெட்' தேர்ச்சியில் இருந்து விலக்கு உண்டு).

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://clujammu.in என்ற இணையதளத்துக்குச் சென்று அறிவிப்புடன் கூடிய விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, தேவையான சான்றிதழ் நகல்களை சுய சான்றொப்பமிட்டு, ஆய்வுக் கட்டுரைகள், சுயவிவரம் ஆகியற்றை இணைத்து, விரைவு தபாலிலோ அல்லது பதிவு தபாலிலோ அனுப்ப வேண்டும்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.1,330-ஐ "Rsgistrar, Cluster University, Jammu' என்ற பெயரில் வரைவோலை எடுத்து அனுப்ப வேண்டும்.

முகவரி: Cluster University of Jammu, (Temporary Office Govt Women's College, Gandhi Nagar), Jammu, (J&K).

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://clujammu.in/notificationupload/AdvertisementNoticeforAP.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பம் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 15-01-2018.

சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் வேலை

பதவி: Asst.Manager / Dy.Manager / Manager (Finance & Accounts)

காலியிடம்: 1

வயது வரம்பு: 38 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: சார்ட்டட் அக்கவுண்டன்ட் ஆக இருக்க வேண்டும். Institute of Chartered Accountant of India or Cost Accountant ,

Institute of Cost Accountant of India ஆகிவற்றில் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும். 2 முதல் 7 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை: உடல் தகுதி, நேர்முகத் தேர்வு, விண்ணப்பித்தவர்களின் பன்முகத் திறமை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தகுதியான நபர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் CHENNAI METRO RAIL LIMITED CMRL DEPOT, ADMIN BUILDING, POONAMALLEE HIGH ROAD, KOYAMBEDU, CHENNAI - 600 107.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://chennaimetrorail.org/wp-content/uploads/2015/11/Advertisement-No-CMRL-HR-12-2017.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் நாள்: 20-01-2018.

தொகுப்பு: பிரவீண் குமார்