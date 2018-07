கலினரி ஆர்ட் கோர்ஸ் எனப்படும் சமையல் கலை படிப்புகளுக்கான முக்கியத்துவம் தற்போது அதிகரித்து வருகிறது. இந்த உலகத்தில் வாழும் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் அவசியமானது உணவு.

உணவைத் தயாரிக்கும் சமையல் கலையைக் கற்றுக் கொடுக்கும் கலினரி கோர்ஸ் தற்போது பல கல்வி நிறுவனங்களில் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. அப்படிப்பை கற்றுக் கொள்ள ஆர்வம் உள்ளவர்கள் அது பற்றிய விவரங்களைத் தெரிந்து கொள்வது அவசியம். சமையல் கலையை மட்டுமல்லாமல், உணவு சார்ந்த தொழில்களைப் பற்றியும் இந்தப் படிப்பில் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது. சொந்தமாக உணவு தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் தொடங்க விரும்புபவர்களுக்கு இந்தப் படிப்பு பயன்படும்.

சர்வதேச அளவில் தரச் சான்றிதழ் பெற விரும்பும் ஹோட்டல் மற்றும் உணவு சார்ந்த நிறுவனங்கள் இந்தப் படிப்பைப் பயின்றவர்களுக்கு வேலை தருகின்றன.

கலினரி ஆர்ட் கோர்ஸ் நடத்தும் கல்வி நிறுவனங்கள்:

Culinary Academy of India - http://www.iactchefacademy.com/

Indian Institute Of Hotel Management & Culinary Arts

- http://iihmca.org/

Bangalore Culinary Academy

-https://www.bangaloreculinaryacademy.com/

Indian Culinary Institute, Tirupati - http://www.ici.nic.in/

Indian Food Cooking Classes

- http://indianfoodcookingclasses.com/

ASK Institute of Hotel Management and Culinary Arts

- https://www.studyask.com/

International Institute Of Culinary Arts, New Delhi- IICA

- http://www.chefiica.com/

- எம்.அருண்குமார்