மத்திய புலனாய்வுத்துறையில் வேலை

பதவி: காவல் ஆய்வாளர் (டெபுடேஷன்)

காலியிடங்கள்: 25

கல்வித் தகுதி: ஏதேனும் இளநிலைப் பட்டம்.

பிற தகுதி: பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் (வங்கிகளில்) புலனாய்வுப் பிரிவில் குறைந்த

பட்சம் 5 ஆண்டுகள் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 56 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://cbi.nic.in/employee/recruitments/insp_bank_20180207.PDF என்ற இணையதள அறிவிப்பில் உள்ள மாதிரி விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முகவரி: The Deputy Director (Pers.), Central Bureau of Investigation, Head Office, Administration Division, Plot No.5-B, 7th Floor, CGO Complex Lodhi Road, New Delhi-110003

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://cbi.nic.in/employee/recruitments/insp_bank_20180207.PDF என்ற இணைய தளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 23-03-2018.

தமிழ்நாடு மருத்துவச் சேவைகள் தேர்வாணையத்தில் வேலை

பதவி: Radiotheraphy Technician

காலியிடங்கள்: 25

கல்வித் தகுதி: ரேடியோதெரபி டெக்னாலஜியில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 18 வயதிலிருந்து 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர், மாற்றுத்திறனா

ளிகளுக்கு வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.mrb.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பதாரர் விவரங்களைப் பூர்த்தி செய்து, தேவையான சான்றிதழ்களைப் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். பின்னர்,

விண்ணப்பக் கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலமாக செலுத்தி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் அல்லது ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்த இரு நாள்களுக்குள் இணையதளத்தில் இருந்து வங்கிச் சீட்டை பதிவிறக்கம் செய்து, இந்தியன் வங்கியின் ஏதேனும் ஒரு கிளையில் நேரடியாகச் செலுத்தலாம்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.250 (எஸ்.சி./ எஸ்.டி./ மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு), ரூ.500 (மற்றவர்களுக்கு)

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://www.mrb.tn.gov.in/pdf/2018/05_MRB_Radiotherapy_Technician_Notification_06032018.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசித் தேதி: 26-03-2018.

வங்கியில் பணம் செலுத்த வேண்டிய கடைசித் தேதி: 28.03.2018.

நெய்வேலி லிக்னைட் கார்ப்பரேஷனில் வேலை

பதவி: Industrial Trainee (Finance)

காலியிடங்கள்: 50

கல்வித் தகுதி: சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்சி அல்லது காஸ்ட் அக்கவுண்டன்சி தேர்வில் தேர்ச்சியடைந்திருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 28 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nlcindia.com என்ற இணையதளத்தில் தேவையான சான்றிதழ்களைப் பதிவேற்றி

ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முறை: இண்டர்மீடியட் தேர்வு மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: https://www.nlcindia.com/new_website/careers/Advt.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பிக்க கடைசித் தேதி: 27-03-2018

தமிழ்நாடு அரசு தடய அறிவியல் துறையில் வேலை

பதவி: அலுவலக உதவியாளர்

காலியிடம்: 1

பதவி: ஓட்டுநர்

காலியிடங்கள்: 3

தகுதி: 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியடைந்திருக்க வேண்டும். ஓட்டுநர் பதவிக்கு 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதுடன், முதலுதவி சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும். LMV வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும். 5 ஆண்டுகள் முன் அனுபவம் வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 28 வயது நிரம்பி இருக்க வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: மாதிரி விண்ணப்பப் படிவத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விதிமுறைப்படி விண்ணப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்து புகைப்படம் ஒட்டி, தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்க்காணும் முகவரிகளுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

சென்னையில் அலுவலக உதவியாளர், ஓட்டுநர் பணி பெற விண்ணப்பிப்பவர்கள், இயக்குநர் (பொ), தடய அறிவியல் துறை, எண். 30அ, காமராஜர் சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600004 என்ற முகவரிக்கும்,

திருநெல்வேலியில் ஓட்டுநர் பணி பெற விண்ணப்பிப்பவர்கள் துணை இயக்குநர், வட்டார தடய அறிவியல் ஆய்வகம், நீதிமன்ற வளாகம் பின்புறம், திருநெல்வேலி-627011 என்ற முகவரிக்கும் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு: http://govtjobsdrive.in/wp-content/uploads/2018/03/TN-Forensic-Sciences-Department-Recruitment-2018-Office-Assistant-Posts.jpg என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 27-03-2018.

UIDAI (Unique Identification Authority of India) நிறுவனத்தில் வேலை

பதவி: சுருக்கெழுத்தாளர்

காலியிடங்கள்: 4

பணி: தனி செயலர்

காலியிடங்கள்: 2

தகுதி: ஏதேனும் பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். சுருக்கெழுத்து, தட்டச்சு தேர்வுகளில் தேர்ச்சி, கணினியில் பணி செய்யும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 56 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: மாதிரி விண்ணப்பப் படிவத்தில் கூறப்பட்டுள்ள முறையில் விண்ணப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து, கீழ்க்காணும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

முகவரி: ADG (HR), Unique Identification Authority of India (UIDAI), 2nd Floor, Tower 1, Jeevan Bharti Building, Connaught Circus, New Delhi-110001.

மேலும் விவரங்களுக்கு: https://uidai.gov.in/images/career/VC_for_PS_Steno_190218_1_4_19022018.pdf என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள்.

விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர வேண்டிய கடைசித் தேதி: 27-03-2018.

தொகுப்பு: பிரவீண் குமார்