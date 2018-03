பொறியியல் மாணவர்கள் தங்களுடைய கல்வி சம்பந்தமான தேடல்களுக்காகவும், தொழில்நுட்பங்களை அறிந்து கொள்வதற்காகவும் பல்வேறு பிரத்யேக இணையதளங்கள் செயல்பாட்டில் உள்ளன.

வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப உலகில் அந்த தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகின்றது. அதே நேரத்தில் கல்லூரி கல்வியில் ஏற்படும் சந்தேகங்களைத் தீர்த்துக் கொள்வதற்கும் இணையதளங்கள் உதவிபுரிகின்றன.

பொறியில் மாணவர்களுக்கு உதவும் சில இணையதளங்கள் :

Engineering.com - http://www.engineering.com/

efunda - http://www.efunda.com/home.cfm

The Engineering Toolbox - http://www.engineeringtoolbox.com/

howstuffworks -http://www.howstuffworks.com/

eng-tips - http://www.eng-tips.com/

Discover Engineering - http://www.discoverengineering.org/

Fun Engineering - http://www.fun-engineering.net/

Manufacturingiscool -http://www.manufacturingiscool.com/

Engineering Your Future - http://www.futuresinengineering.com/

Engineer Your Life - http://engineeryourlife.com/

Engineer Girl - http://www.engineergirl.org/

Try Engineering -http://www.tryengineering.org/

eGFI - http://www.egfi-k12.org/

The Civil Engineer - http://thecivilengineer.org/

Structural Engineer - http://thestructuralengineer.info/

National Academy of Engineering - http://www.engineeringchallenges.org/

crazyengineers -https://www.crazyengineers.com

- எம்.அருண்குமார்