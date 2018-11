ஃபேஷன் தொழில்துறை மிகப்பெரிய தொழில் துறையாகும். உலகம் முழுவதும் பலரும் இத்தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதிக வருவாய் ஈட்டக் கூடிய தொழிலாகவும் இது திகழ்கின்றது.

மிகவேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில்துறைகளில் ஃபேஷன் துறையும் ஒன்றாகும். அதில் ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன் படித்தவர்களுக்கு அதிக வேலை வாய்ப்புகள் காத்திருக்கின்றன. ஃபேஷன் என்றாலே வித்தியாசமாக வடிவமைப்பதாகும். அதை விளம்பரப்படுத்துவதிலும் வித்தியாசத்தைக் காட்ட வேண்டும். அதனால் ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன் படித்தவர்கள் புதிய வடிவமைப்பு, புதிய விளம்பர யுக்தி, புதிய முறையில் சந்தைப்படுத்துவது, புதிய முறையில் கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்துவது உள்பட பல திறமைகளைக் கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதற்கு ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன் சம்பந்தமான படிப்புகளைப் படிக்க வேண்டும்.

இந்தியாவில் ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன் படிப்பை நடத்தும் நிறுவனங்கள் :

National Institute of Fashion Technology, Bangalore.

National Institute of Fashion Technology, New Delhi.

National Institute of Fashion Technology, Mumbai.

National Institute of Fashion Technology, Chennai.

Symbiosis Institute of Design, Pune.

வெளிநாடுகளில் ஃபேஷன் கம்யூனிகேஷன் படிப்பை நடத்தும் நிறுவனங்கள் :

Central Saint Martins, London Parsons.

The New School for Design, New York.

Bunka Fashion College / Bunka Women's University, Tokyo.

Fashion Institute of Technology, New York.

Ecole De La Chambre Syndicale, Paris.

- எம்.அருண்குமார்