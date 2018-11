புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கான உளவியலாளரிடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்கள் மருத்துவருக்கான காத்திருப்போர் அறையில் இருக்கிறார்கள். நடாஷா எனும் பெண்ணும் மீசைக்காரர் எனும் போலீஸ்காரரும் அங்கு காத்திருக்கிறார்கள். அப்போது நடாஷா The Girl in Room 105 எனும் சேத்தக் பகத் நாவல் பற்றி குறிப்பிடுகிறார்.

நடாஷா: அந்த நாவலின் கதைக்கரு என்பது the difficulty in unloving and how a man finally learns to unlove.

கணேஷ்: Learning to unlove கேட்கவே விசித்திரமாய் உள்ளதே?

புரொபஸர்: நானும் அந்த நாவலைப் படித்தேன். Unlove என்பதை அதில் தான் முதல் முதலாய் எதிர்கொண்டேன்.

கணேஷ்: சார்... நீங்க சேத்தன் பகத்தெல்லாம் படிப்பீங்களா?

புரொபஸர்: Why not? சேத்தன் பகத் வணிக இலக்கிய உலகில் பல புரட்சிகளைச் செய்தவர் தெரியுமா? ஆங்கில நாவல் ஒன்றை நூறு ரூபாய்க்கு, சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் கூட விற்க முடியுமெனக் காட்டியவர் அவர். இலக்கிய ஆர்வமோ, செறிவான ஆங்கிலப் பழக்கமோ இல்லாத எத்தனையோ இந்தியர்களுக்கு வணிக நாவல் ஒன்றை ஆங்கிலத்தில் எழுதி கொண்டு சேர்ப்பிக்க முடியும் என காட்டியவர். அதற்காக அவர் சற்றே எளிமையான நேரடியான ஆங்கிலம் ஒன்றைப் பயன்படுத்தினார். அன்றாட பேச்சு போன்ற ஆங்கிலம். மேற்கத்திய சாயல் அற்ற இந்திய ஆங்கிலம்.

நடாஷா: What you spoke of is his historical importance? ஆனால் அவருடைய இலக்கிய இடம் என்ன?

கணேஷ்: Historical என்றால் அவர் எழுதியது வரலாற்று நாவலா? "பொன்னியின் செல்வன்' போல?

நடாஷா: This is a different historical.

கணேஷ்: ஓ...

புரொபஸர்: நான் சொல்றேன். Historical என்றால் இரண்டு பொருள். ஒன்று வரலாற்று பூர்வமான / ரீதியான. அன்னா ஹசாரே இயக்கம் நினைவுள்ளதா?

கணேஷ்: ஆமாம் சார். நான் அப்போது சின்னப் பையன்.

புரொபஸர்: நடாஷா சொல்வது ஓரளவுக்கு உண்மை தான். அந்த இயக்கம் தோன்றின அவசரத்தில் காணாமல் போய் விட்டது. ஆனால் அதற்கு ஒரு historical importance உண்டு.

கணேஷ்: ம்ம்ம்?

புரொபஸர்: ஆமாம், காங்கிரஸ் ஆட்சிக்குப் பின்னான வரலாற்றை யாராலும் அன்னா ஹசாரே இன்றி பேச முடியாது. அந்த அளவுக்கு அது ஒரு திருப்புமுனை வரலாற்று நிகழ்வு. கொள்கை அளவிலோ நோக்கத்தின் அடிப்படையிலோ அன்றி, வரலாற்று ரீதியாக மட்டுமே இது ஒரு முக்கியமான போராட்டம் - a historically important agitation.

கணேஷ்: சார்... ஒரு சந்தேகம்.

புரொபஸர்: கேள்.

கணேஷ்: An historically important என்று தானே வர வேண்டும். நீங்க ஏன் a historically என்றீர்கள்?

புரொபஸர்: நல்ல கேள்வி. நிறைய பேருக்கு இது குறித்து குழப்பம் உண்டு. A மற்றும் an இரண்டும் articles. அதாவது சுட்டிடைச் சொல். "ஒரு' எனும் பொருளில் பயன்படுத்தப்படுவது. ஆங்கிலத்தில் எழுத்துகளின் ஓசையை vowel மற்றும் consonant என பிரிக்கிறார்கள். Apple என்பதன் ஆ ஒரு consonant ஓசை. Orange உம் அப்படித்தான். ஆனால் mango என்பதன் m ஒரு consonant

ஒலி. வவ்வல் ஒலியுடன் ஒரு சொல் துவங்கினால் அதற்கு முன்பு வரும் சுட்டிசைச் சொல் "an' என்று வர வேண்டும் என்பது நியதி. அப்போது தான் an apple என லாகவமாய் இரண்டு சொற்களையும் இணைத்து ஒற்றைச் சொல் போல படிக்க முடியும். கன்செனண்ட் ஒலி என்றால் அரை வினாடி இடைவெளி விட்டே a mango எனப் படிப்போம். ஆகையால் அங்கு an வேண்டாம். A போதும். சரி இப்போது சொல். Historical என்பதன் முதல் எழுத்தின் ஓசை வவ்வலா கன்செனண்டா? "ஹி'யா, "இ'யா?

(இனியும் பேசுவோம்)