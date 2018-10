டாட்டாவைப் போன்றே பிர்லா குடும்பத்தினரும் ராஜஸ்தானில் பிலானியில் உயர்கல்விக்கான பயணத்தை 1901 ஆம் ஆண்டு தொடங்கினர்.

சேத் ஷிவ் நாராயண்ஜி பிர்லா முதன்முதலாக தனது பேரன்களான ஜி.டி. பிர்லா, ஆர்.டி. பிர்லா ஆகியோர் படிப்பதற்காக "பாடசாலா' என்ற பள்ளியை நிறுவினார். இந்த பாடசாலா 1925 -29 ஆண்டுக்குள்ளாக மாணவர்கள் அதிகமாகச் சேர்ந்ததால், உயர்நிலைப் பள்ளியாக மாறியது. பின்னர் இடைநிலைக் கல்லூரியாக ஆனது.

1947- க்குப் பிறகு அது கல்லூரியாக மாற்றப்பட்டது. அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், மருந்தியல், ஆர்ட்ஸ், காமர்ஸ் எல்லாவற்றுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது. 1964 - இல் ஜி.டி. பிர்லா, Birla Institute of Technology and Science (BITS) - ஐ உருவாக்கி அவரே அதற்கு சேர்மனாகவும் பதவி வகித்தார்.

1964 - 70 காலகட்டத்தில் இது போர்ட் பவுண்டேஷனின் நிதியுதவியோடு பல்கலைக்கழகமாக மாற்றப்பட்டது. அமெரிக்காவில் உள்ள தலைசிறந்த பல்கலைக்கழகமான எம்ஐடியுடன் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது. மேலை நாடுகளில் உள்ளகல்விமுறைகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாறுதல்கள், வளர்ச்சிகளை கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டு அவை இந்தக் கல்லூரியிலும் பின்பற்றப்படுகிறது. அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் துறையில் தரமான பொறியாளர்களின் தேவை நம் நாட்டில் அதிகரித்ததால், 1999 இல் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2,500 -இலிருந்து 4 ஆயிரமாக அதிகரிக்கப்பட்டது. 2000 ஆம் ஆண்டு இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் கிளை துபாயில் தொடங்கப்பட்டது. 2004- இல் கோவாவிலும், 2008- இல் ஹைதராபாத்திலும் பிட்ஸ் - பிலானி கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட்டன. பிட்ஸ் - பிலானி எனப்படும் இந்தப் பல்கலைக்கழகம் உலக அளவில் பெரும்பங்கை ஆற்றி வருகிறது. இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர பிட்சாட் BITSAT என்று சொல்லக் கூடிய நுழைவுத் தேர்வு மட்டுமே இதற்கு அடிப்படையாகும். இந்தத் தேர்வில் தேர்ச்சிக்கு உரிய மதிப்பெண்கள் வாங்கிய யாராக இருந்தாலும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவார்கள். இங்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாது. மாணவர்களின் திறமையின் அடிப்படையில் சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள். மாநில அரசின் பாடத்திட்டத்திலோ, மத்திய அரசின் பாடத்திட்டத்திலோ பள்ளி இறுதித் தேர்வில் பயின்று, மாநில அளவில் முதல் மதிப்பெண்கள் பெறும் மாணவர்கள் இந்த நுழைவுத் தேர்வை எழுதாமலேயே சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

பிட்ஸ் பிலானியில் மாணவர்களுக்காக வருகைப்பதிவு எதுவும் எடுப்பது இல்லை. ஆனால் ஒரு மாணவர் கூட ஒரு வகுப்பைக் கூட இழக்கமாட்டார்கள். காரணம், மாணவர்கள் ஒரு வகுப்பை மிஸ் பண்ணினால், அதை ஈடுகட்ட அவர்கள் அதற்காக ஐந்து மணி நேரங்களுக்கும் மேலாகச் செலவழிக்க நேரிடும். இதனால் வருகைப் பதிவு இல்லையென்றாலும் மாணவர்கள் வகுப்புகளைத் தவிர்ப்பதென்பது இல்லவே இல்லை.

பிட்ஸ் பிலானியில் மற்றுமொரு புது முயற்சி உள்ளது. பிளஸ் டூவிற்குப் பிறகு இங்கு சேரும் மாணவர்கள் ஓராண்டில் இத்தனை செமஸ்டர் தேர்வுகள்தான் எழுத வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடு எதுவுமில்லை. ஓராண்டில் இரண்டு செமஸ்டர்களுக்குப் பதிலாக, ஐந்து செமஸ்டர் தேர்வுகளைக் கூட எழுதலாம். மிக குறுகிய காலத்திலேயே - அதாவது, ஐந்தாண்டுகளிலேயே ஒருவர் ஆராய்ச்சிப் படிப்பை படித்து முடித்துவிடலாம். இம்மாதிரியான கல்வி கற்கும் காலம் குறித்த நெகிழ்வுத்தன்மை -அகாடமிக் ஃபிலக்ஸிபிலிட்டி (Acadamic flexibility) இந்தியாவில் வேறு எங்கும் இல்லை.

பிட்ஸ் பிலானியில் கல்வி கற்றுத் தரப்படும் முறையில் புதுமைகள் உள்ளன. குறிப்பாக, இங்குள்ள ஆசிரியர்களின் கல்வி கற்றுத்தரும் முறை வித்தியாசமானது. வேறு எங்கும் இல்லாதது. இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரே பாடத்தை மூன்று ஆசிரியர்கள் மூன்று வெவ்வேறு வகுப்பறைகளில் நடத்துவார்கள். மாணவர்கள் எந்த வகுப்பறையை வேண்டுமானாலும் தேர்ந்து எடுத்து படித்துக் கொள்ளலாம். எந்த ஆசிரியர் நன்றாகச் சொல்லித் தருகிறாரோ, அவர் சொல்லித் தரும் வகுப்பில் மாணவர்களின் கூட்டம் நிரம்பி வழியும். எந்த ஆசிரியர் நன்றாகச் சொல்லித் தரவில்லையோ, அங்கே மாணவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். இதனால் ஆசிரியர்களிடையே மாணவர்களுக்கு நன்றாகச் சொல்லித் தருவதில் கடும்போட்டி நிலவுகிறது. இதனால் கற்றுக் கொடுப்பதின் தரம் உயர்கிறது. நன்றாகச் சொல்லித் தரும் திறமையில்லாத ஆசிரியர்கள் வேறு வழியின்றி குறுகிய காலத்திலேயே பிட்ûஸ விட்டு வெளியே சென்றுவிடுவார்கள்.

இது தனியார் பல்கலைக்கழகமாதலால், இங்கு படிப்பதற்கு கல்வித்தொகை ஓர் ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ.5 லட்சம் ஆகும்.

"நான் ஏழைக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மாணவன், எனக்குப் பண வசதியில்லை. பிட்ஸ் பிலானி போன்ற பெரிய பல்கலைக்கழகத்தில் எல்லாம் அதிகக் கட்டணம் செலுத்தி என்னால் எப்படிப் படிக்க முடியும்?' என்று யாரும் தவறாக எண்ண வேண்டியதில்லை. நீங்கள் இந்த பிட்சாட் நுழைவுத்தேர்வில் வெற்றிகரமாக பாஸ் செய்துவிட்டீர்கள் என்றால், 100 சதவீதம் ஸ்காலர்ஷிப் பெற்று படிக்கவும் வாய்ப்புண்டு. இந்த ஸ்காலர்ஷிப் மாணவர்களின் பொருளாதாரநிலைக்கு ஏற்ப தரப்படுகிறது. அதனால் பிட் சாட் நுழைவுத் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற, பணவசதியில்லாத மாணவர்களும் இங்கு படிக்க முடியும். அவர்களுக்கான கல்விக் கட்டணத்தைச் செலுத்த பிட்ஸ் பிலானியில் படித்த முன்னாள் மாணவர்களும், பிர்லா டிரஸ்ட்டும் உதவுகிறார்கள்.

இந்த பிட்சாட் நுழைவுத் தேர்வானது இங்கு படித்த முன்னாள் மாணவர்களின் பெரும் பங்குடன் நடத்தப்படுகிறது. முன்னாள் மாணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் சில கேள்விகளைத் தயார் செய்து பிட்சாட் தேர்வுக்குக் கொடுத்துவருகிறார்கள். இது ஆன்லைன் தேர்வை வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்கு உதவியாக இருக்கிறது.

இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக ஆன்லைன் தேர்வை அறிமுகப்படுத்திய பெருமை பிட்ஸ்பிலானியையே சேரும்.

இங்கு ஒன்றைக் குறிப்பிட வேண்டும். நாங்கள் டெல்லியிலிருந்து கார்த்திக் ஸ்ரீனிவாஸ் என்ற 12 ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவரை, இங்கே எம்.எஸ்ஸி பயாலஜிகல் சயின்ஸஸ் என்ற படிப்பில் 2012 -13 ஆண்டில் சேர்த்துவிட்டோம். அந்த மாணவர் 11 ஆம் வகுப்பிலும், 12 ஆம் வகுப்பிலும் பயாலஜி படிக்கவில்லை. இருந்தாலும் தைரியமாக எம்.எஸ்ஸி பயாலஜிகல் சயின்ஸ் எடுத்துப் படித்தார். அதுமட்டுமல்ல, எம்.எஸ்ஸி பயாலஜிகல் சயின்ஸ் படிக்கும்போதே, டியூயல் டிகிரியாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிப்பையும் படித்தார். ஆறாவது செமஸ்டருக்குப் பிறகு அவருக்கு யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிபோர்னியா பெர்க்லே The University of California, Berkeley - இல் ஆறுமாதம் எக்சேஞ்ச் புரோகிராம் செய்தார். தற்போது Purdue University -இல் அவருக்கு நேரடியாக பிஎச்டி ஆராய்ச்சி படிப்பு படிக்க வாய்ப்புக் கிடைத்தது (150 வருடங்களுக்கு மேலாக அமெரிக்காவில் புகழ்வாய்ந்த பல்கலைக்கழகமாக இது திகழ்கிறது)

இங்குள்ள நமது மாணவர்களைப் போல, நான் 11, 12 ஆம் வகுப்புகளில் பயாலஜி படிக்கவில்லை; எனவே எம்.எஸ்ஸி பயாலஜியெல்லாம் என்னால் படிக்க முடியாது என்று என்ற மனப்பான்மையுடன் கார்த்திக் ஸ்ரீனிவாஸ் இருந்திருந்தால், அவருக்கு Purdue University -இல் நேரடியாக பிஎச்டி ஆராய்ச்சி படிப்பு படிக்க வாய்ப்புக் கிடைத்திருக்குமா? நமது மாணவர்களின் இம்மாதிரியான மனப்பான்மைகளே இந்த மாதிரியான பல்வேறு வாய்ப்புகள் நழுவிப் போக காரணமாகிவிடுகிறது.

BITS பல்கலைக்கழகம் பொறியியல், மருத்துவம், பார்மஸி, மேனேஜ்மென்ட், மானுடவியல், சோசியல் சயின்ஸ் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் உலகப்புகழ் பெற்று வருகிறது. மேலும் இவர்கள் பிற தனியார் பல்கலைக்கழகங்களைப் போல இல்லாமல், அதிக அளவில் மாணவர்களைச் சேர்ப்பது இல்லை. ஆதித்ய பிர்லா, பிட்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தை நடத்துவதன் மூலமாக - கல்வியை வியாபாரமாகக் கருதி பணம் சேர்க்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் - பிலானியில் மட்டும் அவரால் பத்தாயிரம் பேரைச் சேர்த்திருக்க முடியும். ஆனால் அவர்கள் அப்படிச் செய்வதில்லை.

இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத்தை மதித்து எந்தவொரு விதிகளையும் மீறாமல், நல்ல நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி இந்த உயர்கல்வி நிறுவனத்தை உலகப் புகழ் பெறும் வகையில் நடத்துகிறார்கள்.

(தொடரும்)

