ஸ்வீடன் நாட்டின் தலைநகர் ஸ்டாக்ஹோமில் கடந்த 1980 முதல் சிறந்த சமுதாயப் பணிகளுக்கான Right Livelihood Award விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தொடக்கத்தில் விருதுடன் 50 ஆயிரம் டாலர் ரொக்கம் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது. இந்த விருது தொகை கடந்த 2017-இல் 30 லட்சம் ஸ்விஸ் க்ரோனாவாக (ரூ. 2.45 கோடி) உயர்ந்துள்ளது. தற்போது விருதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அனைவருக்கும் விருது தொகை வழங்கப்படுவதில்லை. நடுவர்களால் அங்கீகரிக்கப்படும் தனிநபர் அல்லது குழுவினரின் பணிகளில், பண உதவி தேவைப்படாதவர்களுக்கு கெüரவ விருது மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, விருது பெறுவோரின் தனிப் பயன்பாட்டுக்காக அல்லாமல், அவர்களின் தொடர்ச்சியான சமுதாயப் பணிகளுக்காகவே விருது தொகை வழங்கப்படுகிறது.

நோபல் பரிசு மற்றும் பிற சர்வதேச விருதுகளைப் போல Right Livelihood

Award-இல் பிரிவுகள் கிடையாது. நிகழ்கால உலகின் மனிதச் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் எழுச்சியூட்டும் குறிப்பிடத்தக்க பணிகளை அங்கீகரித்து இந்த விருது வழங்கப்படுவதால், இது எந்தவொரு வகைப்பாட்டிலும் பொருந்துவதில்லை.

அரசியல், அறிவியல், பொருளாதார சாதனையாளர்களுக்கு இந்த விருது அளிக்கப்படுவதில்லை. அதற்குப் பதிலாக மக்கள் நலன் சார்ந்த பணிகளில் ஈடுபட்டு சாதனை செய்தவர்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. விவசாயிகள், ஆசிரியர்கள், மருத்துவர்கள் அல்லது சாதாரண குடிமகன் என அனைத்து தரப்பைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது. விருது அமைப்பின் திறந்த நிலை செயல்பாட்டின் வழியாக இதற்கான முன்மொழிவுகள் பெற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றன.

கடந்த 1980-இல் பத்திரிகையாளராக இருந்த Jakob von Uexkull என்பவர், " நோபல் பரிசு போன்றவை தொழில்வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளின் நலன் என்கிற அடிப்படையில் அதற்கான சாதனை புரிந்தவர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. இதற்கு மாறாக மனிதகுலம் எதிர்கொள்ளும் சவால்களைச் சமாளிக்க உதவும் வகையிலான செயல்பாடுகளில் சாதனை புரிபவர்களுக்கு விருது வழங்கப்பட வேண்டும்' என்று நினைத்தார். சுற்றுச்சூழல் மாசு, அணு ஆயுதப் போர், மனித உரிமைகள் மறுப்பு, வறுமை மற்றும் மிகை நுகர்வு போன்றவற்றுக்கு எதிராக எடுக்கப்படும் முயற்சிகளும் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்; அதற்கு விருது அளிக்கப்பட வேண்டும் என அவர் விரும்பினார்.

அதற்காக சூழலியல் சார்ந்தும், ஏழைகளின் வாழ்க்கை முன்னேற்றம் சார்ந்தும் தலா ஒரு விருது என 2 புதிய விருதுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அவரால் தொடங்கப்பட்டதுதான் Right Livelihood Award அமைப்பு. இந்த அமைப்பு வழங்கும் இந்த விருது, மாற்று நோபல் பரிசு (Alternative Nobel Prize) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

நிகழாண்டுக்கான Right Livelihood Award கடந்த செப்டம்பர் 24-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், ஊழல் எதிர்ப்பு சாம்பியன்களாகக் கருதப்படும் Guatemala நாட்டின் ஓய்வுபெற்ற உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி Thelma Aldana, கொலம்பியாவைச் சேர்ந்த சட்ட வல்லுநர் Ivan Velasquez ஆகியோருக்கு கெüரவ விருது வழங்கப்படுகிறது. சிவில் மற்றும் மனித உரிமைகளின் பாதுகாவலர்கள் என கருதப்படும் சவூதி அரேபியாவின் Abdullah al-Hamid,

Mohammad Fahad al-Qahtani, Waleed Abu al

-Khair ஆகியோருக்கும் வழங்கப்பட உள்ளது. இவர்கள் மூவரும் தங்களின் செயல்பாடுகளுக்காக தற்போது சிறையில் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தரிசு நிலங்களை காடுகளாகவும், உள்நாடு மற்றும் உள்ளூர் மூலதாரங்களைக் கொண்டு புதுமைகளைப் புகுத்தி மண் வளத்தை பெருக்கியதற்காக மேற்கு ஆப்பிரிக்காவின் Burkina Faso நாட்டைச் சேர்ந்த Yacouba Sawadogo என்ற விவசாயம் செய்பவருக்கும், வறண்ட நிலங்களை எவ்வாறு குறைந்த செலவில் பசுமைமிக்க நிலங்களாக மாற்றுவது என்பதை செய்து காட்டிய ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த நாட்டுப்புற பொருளியல் மற்றும் வேளாண் அறிஞர் Tony Rinaudo என்பவருக்கும் நிகழாண்டுக்கான Right Livelihood Award மற்றும் தலா ரூ. 80.16 லட்சம்பரிசுத் தொகை வழங்கப்பட உள்ளது. 50 நாடுகளில் இருந்து வந்திருந்த 107 முன் மொழிவுகளில் இருந்து சர்வதேச நடுவர்கள் குழு இந்த விருதாளர்களை தேர்ந்தெடுத்துள்ளது.

வரும் நவம்பர் 23-ஆம் தேதி ஸ்டாக்ஹோமில் நடைபெறும் விழாவில், Right Livelihood Award-க்கு தேர்வான அனைவருக்கும் விருது மற்றும் ரொக்கப் பரிசு வழங்கப்படவுள்ளது.

- இரா.மகாதேவன்