புரொபஸர், கணேஷ், மற்றும் ஜுலி ஆகியோர் செல்லப்பிராணிகளுக்கான உளவியலாளரிடம் செல்கிறார்கள். அங்கே அவர்கள் மருத்துவருக்கான காத்திருப்போர் அறையில் இருக்கிறார்கள். அவர்களுடன் அங்கே வினி எனும் 12 வயது சிறுமியும், அவளது பாட்டியும் இருக்கிறார்கள். புரொபஸர் ஆங்கிலத்தில் உள்ள செக்ஸிஸ்ட் சொற்களைப் பற்றி பேசுகிறார்.

புரொபஸர்: திருமணமான தம்பதியினரை man and wife என அழைக்கும் போது ஆணை மட்டும் ம்ஹய் என்று விட்டு, பெண்ணை அவளது திருமண அடையாளத்தைக் குறிக்கும் வண்ணம் wife என்கிறார்கள். ஏன் கணவனுக்கு husband எனும் சொல் பயன்படுத்தப்படவில்லை என பெண்ணியவாதிகள் கேட்டார்கள். இந்த சமத்துவமின்மை பிரச்சனைக்குரியது. இப்படிச் சொல்லும் போது அப்பெண் அவள் கணவனின் உடைமை எனும் பொருள் வந்து விடுகிறது.

கணேஷ்: சார்... ஒரு மனைவி கணவனுக்கு உரியவள் அல்லாமல் பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு உரியவளா?

புரொபஸர்: நீ செருப்படி வாங்கித் தான் திருந்துவாய் போல. சரி, இன்னொரு செக்ஸிஸ்ட் பயன்பாடு to wear the trousers. ஓர் உறவில் ஆண் சற்று அடங்கிப் போனால் His girlfriend wears the trousers in the relationship என்பார்கள். ஆண்கள் மட்டுமே கால்சராய் அணிவார்கள். ஆகையால், ஆணை ஆதிக்கம் செலுத்தும் பெண் ஆணை பின்பற்றி கால்சராய் அணிபவள், ஆண் தன்மை கொண்டவள் எனும் பொருள் இங்கு வருகிறது. அதே போல, கொஞ்சம் தயங்கி பயந்து போகும் ஆண்களை don't be a sissy என்பது. Sissy என்றால் பெண்மை கொண்ட ஆண். அதே போலத் தான் man flu.

கணேஷ்: அதென்ன சார்?

புரொபஸர்: ஓர் ஆண் தனக்கு ஜுரமோ சளித்தொல்லையோ ஏற்பட்டால் அதைத் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும், தனக்கு உடல் முடியவில்லை என்பதைக் காட்டிக் கொள்ளவோ புலம்பவோ கூடாது என சமூகம் எதிர்பார்க்கிறது. ஆனால் அப்படி சகிப்புத்தன்மை இல்லாமல் அச்சுபிச்சு என்று தும்மியபடி அடிக்கடி விடுமுறை எடுத்து வீட்டில் உறங்கும் ஆணை ம்ஹய் ச்ப்ன்வால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பார்கள்.

கணேஷ்: இதில் என்ன சார் சிக்கல்? எனக்குப் புரியவில்லை. இதில் பெண்களை வம்புக்கே இழுக்கவில்லையே.

புரொபஸர்: ஆனால் இந்த சொல்லில் ஆணின் குணாதசியம் குறித்த ஒரு stereotype வருகிறதே. ஓர் ஆண் என்பவன் தன் வலியை பொறுத்துக் கொள்பவனாக, வேதனையை காட்டாதவனாக, அழாதவனாக இருக்க வேண்டும் எனும் தட்டையான எண்ணத்தை இது கொண்டுள்ளது. ஆக, பெண் என்பவள் சின்ன சின்ன வலியை கூட பொறுக்க முடியாதவள், பலவீனமானவள் எனும் பொருளும் மறைமுகமாய் வந்து விடுகிறது.

கணேஷ்: அடடா...

புரொபஸர்: ஆமாம். அதே போலத் தான் ஓர் ஆண் ஒரு மைனர் குஞ்சாக இருக்கிறார் என்றால் அதை சிலாகிக்கும் விதமாய் he sowed his wild oats when he was young and immature என்பார்கள். நம்மூரில் பலதார மணம் செய்தவர்களுக்கு இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தலாம். ஆனால் இதுவும் செக்ஸிஸ்ட் தான்.

கணேஷ்: ஆனால் இது ஆணை அல்லவா பழிக்கிறது?

புரொபஸர்: இந்த பயன்பாடு ரொம்ப வில்லங்கமானது. இது பதினாறாம் நூற்றாண்டில் புழக்கத்துக்கு வருகிறது. Wild oats என்பவை பதரின் விதைகள். நல்ல பயிர் விதைகளுக்குப் பதில் பதரை விதைத்தால் வீண் அல்லவா? ஒருவர் திருமணம் செய்யாமல் பல பெண்களுடன் உறவு கொள்வது இப்படியானது என்கிறது இந்த சொற்றொடர்.

(நடாஷா அப்போது போனில் யாருடனோ பேசியபடி அங்கு வருகிறார்)

நடாஷா (போனில்): Yes, no worries. I shall lose no time in reading that. Yes... yes.

கணேஷ்: சார், lose no time in reading என்றால் அதைப் படித்து நேரம் வீணாக்க மாட்டேன் என்று பொருளா?

நடாஷா: You eavesdrop and then brashly ask for meaning, huh?

கணேஷ்: நான் இல்லீங்க. நான் அப்படி பண்ணல. ஈவ்ஸ்டிராப் என்றால் ஈவ்டீஸிங் மாதிரியா?

புரொபஸர்: நான் உனக்கு சொல்லித் தந்தேனே நினைவில்லையா? ஈவ்ஸ் டிராப்பிங் என்றால் ஒட்டுக் கேட்பது.

கணேஷ்: ஓ... நினைவு வந்திடுச்சு சார். நான் இப்போ சொல்லி அசத்துறேன் பாருங்க. (நடாஷாவிடம்) ஹலோ மேடம், I didn't eavesdrop, I only overheard.

(புரொபஸரிடம்) இதெப்படி சார்?

(இனியும் பேசுவோம்)